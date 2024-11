Faites un don aujourd'hui pour appuyer les scientifiques de demain!

MONTREAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ -

Le 15 novembre, à l'occasion de la Journée nationale de la philanthropie, la Fondation du Centre des sciences de Montréal lance sa campagne annuelle de dons!

à l'occasion de la Journée nationale de la philanthropie, la Fondation du Centre des sciences de Montréal lance sa campagne annuelle de dons! Rola Araji , Vincent Regnault , Bassam Sarkis et Isabel Dansereau : les 4 ambassadeurs qui auront pour mission de faire rayonner la Fondation!

qui auront pour mission de faire rayonner la Fondation! Des événements d'envergures à venir au profit de la Fondation et à destination des jeunes générations : Expériences déroutantes & desserts étranges et la 8e édition de Femmes et filles de science! Restez à l'affut!

Les ambassadeurs de la Fondation passent à l'action!

Dans le cadre de sa campagne de dons 2024, démarrant le 15 novembre 2024, entreprises et particuliers pourront apporter leur soutien à la Fondation. Allumer l'étincelle et aider les prochaines générations à découvrir, comprendre et s'approprier les sciences et la technologie pour bâtir leur avenir, voici sa mission depuis maintenant 24 ans! Pour poursuivre son œuvre, elle multiplie les actions à destination des jeunes et peut compter sur les dons provenant de divers horizons tels que de petites et grandes entreprises, des individus et des familles. Plus de 90 % des fonds amassés annuellement par la Fondation sont réinvestis dans le financement et le développement des expositions permanentes du Centre des sciences (telles que Fabrik² en 2024 et une toute nouvelle exposition à venir en 2025), mais aussi de programmes scolaires pour le primaire et le secondaire.

Grande nouveauté cette année dans le cadre de cette campagne, la Fondation sera soutenue par quatre ambassadeurs, portant chacun un message engagé, qui auront pour mission de la faire rayonner auprès de leur réseau. Qui de mieux que ces quatre porte-paroles représentant des institutions au sein desquelles la science et la technologie jouent un rôle central. C'est donc Rola Araji, Directrice générale Développement des affaires chez TELUS; Vincent Regnault, Directeur exécutif, Approvisionnement gazier et développement gaz renouvelables chez Énergir; Bassam Sarkis, Directeur principal - Chaîne d'approvisionnement chez Pratt & Whitney Canada ainsi que Isabel Dansereau, Directrice générale de la Fondation, qui auront l'honneur, mais aussi pour mission, de participer activement au succès de cette campagne annuelle.

« Donnez, vous êtes l'élément essentiel », la Fondation lance sa campagne annuelle de dons!

Afin d'amplifier le rayonnement de sa mission, une campagne annuelle de dons est initiée à chaque fin d'année permettant à la Fondation d'agir de plusieurs manières. Pour rendre accessibles les sciences et la technologie au plus grand nombre, voici ce que la Fondation met en place comme actions concrètes :

Elle offre des billets gratuits à des classes et à des organismes en milieux défavorisés. Pour l'année scolaire 2024-2025, plus de 7 000 billets seront distribués.

plus de Elle permet à plus de 1 000 jeunes en adaptation scolaire de vivre le programme Centre des sciences sur la route dans leurs classes. Les éducateurs et éducatrices scientifiques se déplacent alors à la grandeur du Québec (de Hemmingford à Kuujjuaq ), sans frais, pour faire du « tinkering » avec les élèves, une approche pédagogique axée sur la fabrication de solutions à un problème et l'essai-erreur. En 2025, l'objectif est de 50 visites d'un jour dans des classes de Montréal et sa grande banlieue, ainsi que deux voyages d'une semaine en région éloignée. Ces deux actions sont possibles grâce à l'appui de la Fondation familiale Trottier ainsi que Volvo Canada. Pour apporter votre contribution : Cliquez ici

« Je suis convaincue que les sciences et technologies seront derrière les solutions aux grands enjeux de société de demain. Au Centre des sciences de Montréal, nous assurons la relève dans les domaines d'avenir en stimulant l'intérêt des jeunes pour les sciences. Vos dons à la Fondation permettent la création de contenus ludiques, éducatifs et à la hauteur des défis auxquels feront face les générations futures! »

-Isabel Dansereau, Directrice générale de la Fondation du Centre des sciences de Montréal

« Le partenariat entre TELUS et le Centre des sciences de Montréal est un exemple fort de collaboration pour l'avenir de nos jeunes. J'ai à cœur le rayonnement de nos jeunes femmes dans les domaines scientifiques. Je suis fière ambassadrice de la Fondation du Centre des sciences où nous cultivons les talents de demain dans un environnement positif, enrichissant et stimulant. Chacun de vos dons est un pas vers un monde plein de possibilités pour tous nos jeunes! »

-Rola Araji, Présidente du conseil d'administration de la Fondation du Centre des sciences de Montréal

Des événements d'envergures à venir pour les adeptes de sciences et technologie!

La Fondation poursuit sa mission de promotion des sciences grâce à des événements annuels essentiels qui soutiennent activement ses initiatives tout en inspirant la prochaine génération de scientifiques. Le samedi 15 février 2025, l'événement Femmes et filles de science fera son grand retour pour sa 8e édition. Fort du succès de l'édition 2024 qui a rassemblé plus de 3 300 personnes, ce rendez-vous incontournable revient en force avec encore plus d'activités interactives, de conférences inspirantes et de rencontres enrichissantes.

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont TELUS, Amazon Web Services, The Beat 92.5 et La Presse.

