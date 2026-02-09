OTTAWA, ON, le 9 févr. 2026 /CNW/ - L'appel de candidatures de l'édition 2023 du Prix Michener, la plus prestigieuse distinction journalistique canadienne, et pour deux bourses Michener, prendra fin le 20 février 2026 à 23 h 59 (HP). Les mises en candidature peuvent être présentées au www.prixmichener.ca.

Le Prix Michener est annuellement octroyé à un média et non à un individu. Chaque dossier de presse est jugé sur sa qualité professionnelle, sur l'importance de son impact et sur la façon dont il contribue positivement au bien commun. La Fondation des Prix Michener offre deux bourses : l'une pour le journalisme d'enquête et l'autre pour l'enrichissement des études en journalisme. Chacune de ces bourses, d'une valeur de 40 000 $, comprend des dépenses à justifier pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

La Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête vise à promouvoir l'excellence en journalisme d'intérêt public qui contribue à l'amélioration des politiques publiques, des normes d'éthique, de la gouvernance d'entreprise ou de la vie des Canadiennes et Canadiens.

La Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme encourage l'avancement et l'enrichissement de la formation des journalistes canadiens et des étudiants en journalisme. Pour en savoir plus sur l'admissibilité aux bourses, cliquez ici.

Les gagnant.e.s seront annoncé.e.s lors de la cérémonie de remise du Prix Michener en juin 2026.

Les Prix Michener

Les Prix Michener soutiennent et célèbrent l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Le Prix Michener a été créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974; il est considéré comme la plus haute distinction journalistique au pays. Le conseil d'administration bénévole de la Fondation des Prix Michener s'occupe des affaires du Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall. Pour en savoir plus, consultez le www.prixmichener.ca.

