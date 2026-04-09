MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal annonce la nomination de M. Karl Blackburn à titre de président-directeur général. Il entrera en fonction le 21 avril prochain.

La Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal nomme Karl Blackburn président-directeur général (Groupe CNW/Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal)

« Au fil des dernières années, la Fondation a franchi des étapes importantes, portée par une mission forte et une communauté profondément engagée. C'est avec confiance que nous accueillons Karl Blackburn à la direction. Son leadership rassembleur, sa connaissance des enjeux économiques et sa capacité à mobiliser seront des atouts précieux pour la Fondation », a déclaré M. Daniel Lamarre, président du conseil d'administration.

Entrepreneur et leader reconnu, Karl Blackburn possède un parcours à la croisée du monde économique, des affaires publiques et de l'engagement sociétal. Il a notamment dirigé le Conseil du patronat du Québec et occupé des fonctions en relations gouvernementales et en développement économique, au Québec et à l'international, où il a mobilisé des acteurs clés autour d'initiatives d'envergure. Il se distingue par sa capacité à évoluer dans des environnements complexes et à rallier des acteurs autour d'objectifs communs.

« C'est avec enthousiasme que je me joins à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal. Je mettrai toute mon énergie, toute mon expérience et tout mon réseau au service de la Fondation, de l'Institut et des patients. La force de sa mission et l'engagement de sa communauté sont au cœur de ma motivation. Je suis honoré d'y contribuer », a affirmé Karl Blackburn.

Le conseil d'administration tient également à souligner la contribution de M. Alain Gignac, dont le leadership a marqué l'évolution de la Fondation. Il demeurera disponible pour assurer une transition harmonieuse.

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal poursuit ses activités pour appuyer la mission de l'Institut, au bénéfice des patients et de l'avancement des connaissances en santé cardiovasculaire.

À propos de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Établie en 1977, la Fondation recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation a recueilli plus de 400 millions $ en dons. Ses donateurs ont permis d'importantes découvertes et un soutien aux spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec.

SOURCE Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

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