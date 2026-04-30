L'Institut de Cardiologie de Montréal et le CHU Sainte-Justine introduisent une technologie qui permet d'augmenter l'accès à la transplantation cardiaque

MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - La technologie Organ Care System (OCS) Heart de TransMedics, une plateforme qui permet de préserver et transporter les cœurs dans des conditions proches de la physiologie normale fait son entrée à l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) et au CHU Sainte-Justine. Contrairement à la méthode traditionnelle, où un cœur est conservé sur glace pendant une période limitée d'environ quatre à six heures, cette technologie maintient le cœur battant, perfusé et oxygéné au-delà de cette fenêtre de façon sécuritaire. Elle ouvre ainsi la porte à un plus grand nombre de greffons et augmente les possibilités de transplantation pour les patients et patientes en attente, tant chez l'adulte que chez l'enfant.

« Chaque jour, je me demande si mon téléphone va sonner. J'apprends à vivre avec l'incertitude, mais je sais aussi que le temps joue contre moi. Ce que j'espère, c'est simplement avoir une chance de recevoir ce cœur », confie Robert B., un patient en attente de transplantation cardiaque à l'ICM.

À l'ICM comme au CHU Sainte-Justine, l'attente d'un cœur fait partie du quotidien de patientes et patients dont la vie dépend d'une greffe. Cette attente au Québec dure en moyenne 204 jours et demeure marquée par une grande incertitude, dans un contexte où le nombre de personnes en attente d'une transplantation au Québec est passé de 856 à 898 entre 2024 et 2025, dont 67 étaient en attentes d'une transplantation cardiaque en 2025.

« En transplantation, chaque cœur supplémentaire peut changer une trajectoire de vie. En élargissant le bassin de donneurs, on favorise l'accès à la greffe et on réduit le risque de décès chez des patients qui, autrement, pourraient ne jamais recevoir de cœur à temps. Pour eux, cette innovation ne représente pas seulement un progrès technologique, elle peut signifier une chance de plus d'être transplantés », souligne le Dr Pierre-Emmanuel Noly, chirurgien cardiaque à l'ICM.

« Pour les enfants en attente d'une greffe cardiaque, chaque journée d'attente est une journée de trop. En plus de les mettre à risque de complications majeures incluant le décès, ce temps, souvent passé à l'hôpital, les prive d'une enfance normale, compromet leur développement et affecte toute leur unité familiale. En contribuant à réduire les délais et à permettre à un plus grand nombre d'enfants de recevoir le cœur dont ils ont besoin, au bon moment, cette technologie changera durablement le cours de leur vie », souligne la Dre Nancy Poirier, chirurgienne cardiaque à l'ICM et au CHU Sainte-Justine.

La transplantation cardiaque repose sur une coordination étroite entre plusieurs acteurs. Transplant Québec joue un rôle fondamental dans la coordination du don d'organes, la gestion de la liste d'attente et l'organisation des prélèvements à la grandeur du Québec. L'introduction de l'OCS Heart vient soutenir cette organisation en offrant plus de flexibilité dans le transport et l'évaluation des greffons, notamment sur de longues distances.

« Derrière chaque technologie se trouvent des parcours humains marqués par l'espoir et l'urgence. Chaque progression et chaque innovation permet d'élargir les possibilités de greffe et de réduire l'attente pour des personnes dont la vie dépend du temps. C'est pour elles que Transplant Québec poursuit son engagement : transformer chaque don et chaque progrès en une réelle chance de vie », souligne Martine Bouchard, présidente-directrice générale de Transplant Québec.

Cette avancée, propulsée par l'expertise technologique de TransMedics, est rendue possible grâce à la Fondation de l'ICM et la Fondation CHU Sainte-Justine, qui soutiennent des projets visant à améliorer concrètement l'accès aux soins et les trajectoires des patientes et patients.

À propos de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Fondé en 1954, l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique, préventive et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en médecine de précision. Il abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire ainsi que le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au Canada. L'ICM est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2 600 employés, dont 238 médecins et plus de 105 chercheurs. icm-mhi.org

À propos du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre hospitalier mère-enfant au Canada. Il est membre du grand réseau d'excellence en santé de l'Université de Montréal (RUIS). Il compte 7093 membres du personnel, dont 2009 en soins infirmiers et cardio-respiratoires, 458 médecins, dentistes, pharmaciennes et pharmaciens, 324 chercheuses et chercheurs, 250 bénévoles, ainsi que 4300 stagiaires, étudiantes et étudiants de toutes les disciplines. Le CHU Sainte-Justine comprend 484 lits dont 67 au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec. L'OMS a reconnu le CHU Sainte-Justine « Hôpital promoteur de santé ». chusj.org

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement, depuis plus de 55 ans, à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puisse bénéficier d'une transplantation. http://www.transplantquebec.ca

SOURCE Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

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