Former mieux pour élever les standards des soins valvulaires cardiaques

MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Moins d'un an après l'ouverture de son Centre de thérapie valvulaire, l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) franchît une nouvelle étape stratégique en inaugurant son Centre de simulation avancée en thérapie valvulaire, rendue possible grâce à l'acquisition de systèmes de simulation cardiovasculaire à haute-fidélité de la compagnie zurichoise Simulands. Cette nouvelle initiative constitue un levier déterminant pour soutenir l'objectif du Centre de thérapie valvulaire : doubler sa capacité de traitement des maladies valvulaires cardiaques d'ici 2028, en accélérant la formation, la standardisation des pratiques et le développement de l'expertise clinique.

L'ICM devient ainsi le tout premier centre de simulation valvulaire intégré à un hôpital dans les Amériques, offrant de l'entraînement et des simulations réalistes dans un cadre sécuritaire et contrôlé avant toute intervention auprès des patients. En créant à Montréal un centre de simulation de haut niveau, intégré à la recherche et à la pratique clinique au sein d'un même environnement hospitalier, l'ICM renforce sa position de référence internationale en cardiologie structurelle et se donne les moyens de devenir le chef de file canadien et l'un des dix centres de thérapie valvulaire les plus avancés au monde.

Le Centre de simulation avancée a été pensé pour offrir une formation couvrant l'ensemble des interventions en cardiologie structurelle, comprenant les thérapies valvulaires transcathéter et les procédures de réparation complexes, à l'image de l'évolution rapide de la médecine cardiovasculaire.

« La simulation est un véritable changement de paradigme en formation. Elle optimise la courbe d'apprentissage et uniformise les pratiques entre les équipes en reproduisant des cas complexes avant l'intervention réelle. Par exemple, lorsqu'un patient présente une altération valvulaire atypique, nous pouvons modéliser son atteinte valvulaire et nous entraîner à pratiquer l'intervention de façon personnalisée. C'est du sur mesure. L'expérience est immersive, presque comme si l'on intervenait sur un vrai patient. Les sensations, la dynamique, la prise de décision en temps réel améliorent la précision des gestes et réduisent significativement les risques », souligne le Dr Walid Ben Ali, chirurgien cardiaque à l'ICM.

Cette semaine, un premier groupe de chirurgiens cardiaques provenant du Brésil et de Porto Rico a participé à une formation immersive entre les murs de l'ICM. L'accueil des premiers professionnels internationaux marque le début d'un programme structuré visant à former, chaque année, 40 à 50 spécialistes provenant du monde entier.

« Former à l'ICM des équipes internationales, c'est contribuer à améliorer les soins bien au-delà de nos murs. L'expertise développée ici se déploie ensuite dans d'autres systèmes de santé », ajoute le Dr André Denault, anesthésiologiste cardiaque et directeur de l'enseignement à l'ICM.

Les maladies valvulaires sont en forte croissance avec le vieillissement de la population : d'ici 2040, près de 1,5 million de Canadiens de 65 ans et plus en seront atteints. Les thérapies percutanées, peu invasives et de plus en plus personnalisées, révolutionnent les pratiques médicales. Mais ces interventions requièrent une expertise technique avancée et une maîtrise des cas complexes. Les plateformes de simulation avancée du Centre favorisent un entraînement réaliste, répété et sécuritaire, dans un environnement contrôlé, avant toute intervention auprès des patients. Elles permettent aux équipes de tester différentes stratégies, avec une imagerie dynamique, des réactions physiologiques simulées et des scénarios cliniques adaptés aux situations. Chaque geste, chaque décision, chaque imprévu peut être répété, ajusté, maîtrisé, dans un environnement sécuritaire.

« L'Institut de Cardiologie de Montréal trace la voie à une nouvelle ère d'intégration de la simulation avancée en médecine universitaire : une technologie au service de l'enseignement, de la standardisation des pratiques et de l'amélioration des soins. Voir ces systèmes de simulation intégrés directement au cœur d'un Institut de calibre international est pour nous une grande fierté », se réjouit Andrea Guidotti, président-directeur général de Simulands.

Cette avancée structurante a pu se concrétiser grâce à un engagement majeur de la Fondation de l'ICM, propulsé par l'expertise technologique d'Abbott et de Simulands, partenaires clés de ce projet.

À propos de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Établie en 1977, la Fondation recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation a recueilli plus de 400 millions $ en dons. Ses donateurs ont permis d'importantes découvertes et un soutien aux spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec. fondationicm.org

À propos de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Fondé en 1954, l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique, préventive et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en médecine de précision. Il abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire ainsi que le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au Canada. L'ICM est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2 600 employés, dont 238 médecins et plus de 105 chercheurs. icm-mhi.org

