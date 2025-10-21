La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal propulse la recherche et la pratique clinique vers des soins plus personnalisés

MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal (FICM) lance aujourd'hui le Fonds en santé cardiovasculaire des femmes, une initiative philanthropique ambitieuse qui vise à amasser 25 M$ d'ici 2030 pour redéfinir les soins destinés aux femmes. Ce fonds accélérera la recherche et l'innovation clinique afin de mieux comprendre, prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies du cœur des femmes en transformant les découvertes en solutions concrètes adaptées aux patientes.

Au Canada, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès prématuré chez les femmes -- plus de 25 000 chaque année. Pourtant, elles ne représentent qu'environ 30 % des participantes aux essais cliniques en cardiologie. Cette sous-représentation entraîne une véritable cascade de conséquences : un manque de connaissance sur les spécificités biologiques des femmes, un diagnostic moins précis, des traitements inadaptés, et ultimement, une qualité de vie réduite et, après un infarctus, un taux de survie plus faible que les hommes. Nous pouvons et devons faire mieux : chaque femme mérite des soins fondés sur des données probantes, adaptés à sa réalité.

Le Fonds en santé cardiovasculaire des femmes offre une solution concrète pour transformer la manière dont la médecine aborde le cœur des femmes. D'ici 2030, le fonds permettra d'accroître la participation des femmes aux projets de recherche menés à l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM), d'adapter les traitements à leur réalité, de développer des programmes de prévention mieux ciblés et de former la relève scientifique à une médecine plus personnalisée.

« Grâce à la proximité unique entre la Fondation et les équipes de l'Institut, chaque don devient un moteur d'innovation », affirme Nathalie Rochette, vice-présidente de la FICM. « C'est grâce à des initiatives d'envergure comme celle-ci que nous pouvons réduire l'important écart en matière de soins cardiovasculaires pour les femmes au Canada. Le fonds agit comme un véritable accélérateur : les recherches qu'il soutient amélioreront les résultats des patientes à l'ICM, et les innovations qui en découleront deviendront la norme de soins d'un océan à l'autre. »

Une approche axée sur les solutions

Le fonds soutient des projets porteurs menés à l'ICM, complémentaires dans leurs approches et leur potentiel d'impact. Ces projets, portés par des équipes de pointe, issus de la recherche fondamentale, clinique et préventive, et en médecine personnalisée, visent un objectif commun : mieux comprendre pour mieux soigner.

Parmi les spécialistes soutenus par le fonds figure la Dre Céline Fiset, pharmacienne et chercheuse en électrophysiologie cardiaque, longtemps la seule femme en recherche fondamentale à l'ICM. Véritable pionnière, elle consacre sa carrière à l'étude du cœur des femmes et s'intéresse notamment aux arythmies pendant la grossesse, une période où le cœur travaille jusqu'à 50 % plus fort.

« L'ICM est un endroit exceptionnel pour faire ce type de recherche. On y trouve une expertise unique, un environnement collaboratif et le soutien concret de la Fondation, qui nous permet de faire avancer la science plus vite et plus loin, pour tous et toutes », souligne la Dre Fiset.

La Dre Catherine Martel explore quant à elle le rôle du système lymphatique dans la santé cardiaque des femmes pendant la ménopause. Son étude s'inscrit dans une approche intégrée qui vise à mieux comprendre les mécanismes biologiques qui influencent la santé cardiovasculaire des femmes.

« Le fonds crée un véritable élan collectif pour la recherche sur les femmes. Il rassemble les expertises et nous donne les moyens d'explorer des pistes encore peu étudiées », ajoute la Dre Martel.

À leurs côtés, les Drs Simon de Denus, Guillaume Marquis-Gravel, Louis Bherer et Claudine Gauthier mènent des travaux novateurs sur les effets des médicaments, les traitements post-infarctus, les liens entre la santé cardiaque et la santé cognitive, ainsi que sur l'hormonothérapie. Ensemble, ces projets forment un écosystème de recherche cohérent et puissant, où chaque découverte nourrit la suivante. Cette synergie entre les disciplines et les expertises fait du Fonds en santé cardiovasculaire des femmes un moteur de transformation durable pour la santé du cœur des femmes.





Depuis 1977, la Fondation recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs de l'Institut, un centre hospitalier ultraspécialisé en cardiologie. Fondé en 1954 et affilié à l'Université de Montréal, l'ICM abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire ainsi que le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au Canada. Les événements philanthropiques de la Fondation et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation a recueilli plus de 430 millions $ en dons.

