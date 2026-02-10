Les conclusions soulignent la nécessité de moderniser les équipements, d'améliorer la sécurité des installations et de fournir des équipements de protection individuelle (EPI) adéquats afin de garantir que les élèves puissent acquérir les compétences essentielles aux métiers spécialisés sans être exposés à des risques évitables.

Principales conclusions du rapport 2025 sur l'état de la sécurité dans les laboratoires de soudage des écoles secondaires

54 % des écoles secondaires ayant présenté une demande au Programme pour l'évolution d'équipement et de la technologie de la Fondation CWB ont signalé que les quantités d'EPI destinés aux élèves étaient insuffisantes.

100 % des écoles évaluées dans le cadre du programme CWB SoudureSÛRE nécessitaient des améliorations en matière de sécurité, allant de réparations peu coûteuses à des mises à niveau importantes des infrastructures.

En 2025, 57 écoles ont demandé près de 3,2 millions de dollars de financement pour répondre à des besoins urgents, notamment des machines à souder obsolètes, des équipements de sécurité usés et une ventilation insuffisante.

35 % des problèmes de sécurité ont été jugés graves ou extrêmement graves, tandis que 14 % des écoles ont nécessité des investissements à grande échelle (plus de 5 000 dollars par problème) pour répondre aux normes de sécurité de base.

Une demande qui dépasse les ressources

Depuis 2018, la Fondation CWB a investi plus de 6,1 millions de dollars dans des subventions de programme, auxquels s'ajoutent 11,7 millions de dollars co-investis par des partenaires du secteur de l'éducation et de l'industrie. Malgré ces investissements, la demande continue de croître : seulement 35 % des demandes au titre du Programme pour l'évolution d'équipement et de la technologie ont été financées en 2025, et seulement 29 % des écoles ayant demandé le soutien de CWB SoudureSÛRE ont pu en bénéficier. Le financement et le co-investissement de l'industrie restent un facteur limitant pour la Fondation dans sa capacité à répondre aux demandes de ces programmes.

Depuis 2022, la Fondation a distribué 2 080 trousses d'EPI, soutenant 189 écoles et plus de 22 000 étudiants, mais le besoin d'installations de soudage sûres et modernisées reste important à l'échelle nationale. La Fondation CWB exhorte les partenaires industriels et les acteurs communautaires à se joindre à elle pour co-investir dans des environnements d'enseignement du soudage plus sûrs.

« Il est temps d'agir. Il est essentiel pour l'avenir économique du Canada de veiller à ce que les jeunes puissent apprendre des métiers spécialisés essentiels dans des environnements sûrs et modernes », déclare Susan Crowley, directrice générale de la Fondation CWB. « Nous invitons nos partenaires à travers le pays à se joindre à nous pour créer des salles de classe de soudage sûres, modernes et adaptées à l'industrie pour tous les élèves. »

Télécharger le rapport complet

Le rapport « 2025 State of Safety in Secondary Welding Labs » (État de la sécurité dans les laboratoires de soudage des écoles secondaires en 2025) est disponible à l'adresse suivante : https://www.cwbweldingfoundation.org/fr/rapports/securite-2025/

À propos de la Fondation CWB

La Fondation CWB est un organisme caritatif national qui se consacre à la promotion des carrières dans les métiers spécialisés, notamment le soudage et l'assemblage des matériaux. Engagés à préparer la main-d'œuvre de demain et à favoriser l'inclusion, nous collaborons avec des partenaires pour répondre à la demande de professionnels qualifiés, contribuant ainsi à la prospérité économique de l'Amérique du Nord.

Notre mission est de forger des partenariats entre l'industrie, l'éducation et le gouvernement, afin de donner aux individus les moyens de poursuivre une carrière dans les métiers spécialisés. Grâce à des programmes innovants, nous réduisons les obstacles et favorisons la sensibilisation et l'accès à l'exploration de carrières, indépendamment des facteurs d'identité ou du statut social et financier.

