MILTON, ON, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Les programmes de soudage et de métiers spécialisés des lycées à travers le Canada préparent les élèves à un secteur confronté à une pénurie de main-d'œuvre grave et croissante. Les enseignants techniques signalent qu'ils travaillent avec des équipements obsolètes, des ressources de sécurité limitées et une pénurie chronique de consommables essentiels nécessaires à l'apprentissage pratique. Il en résulte un décalage croissant entre les compétences attendues par le secteur et les environnements dans lesquels ces compétences sont développées.

La campagne « Adoptez une école » soutient les programmes de soudage au niveau secondaire grâce à des initiatives ciblées. Le Programme pour l’évolution d’équipement et de la technologie finance l’achat d’équipements modernes et la formation des enseignants. La subvention CWB SoudureSÛRE permet de fournir des EPI et d'effectuer des contrôles de sécurité dans les laboratoires. Le Réseau avis aux consommables distribue des matériaux donnés aux salles de classe, permettant ainsi aux élèves de tout (Groupe CNW/CWB Welding Foundation)

En réponse à ce défi urgent, la Fondation CWB a lancé la campagne « Adoptez une école », une initiative nationale visant à mettre en relation les entreprises, les fournisseurs et les organisations communautaires directement avec les programmes de soudage des écoles secondaires qui ont besoin de soutien. La campagne offre aux industries qui dépendent du soudage et de l'assemblage un moyen pratique de renforcer les premières étapes de la formation professionnelle au Canada grâce à des investissements ciblés et communautaires qui ont un impact immédiat et concret.

Les données récentes d'une enquête menée auprès des enseignants en soudage du secondaire soulignent l'ampleur du manque de ressources. Quatre-vingt-quatre pour cent des enseignants interrogés ( ) ont identifié le financement comme le principal obstacle à la mise en œuvre de programmes efficaces. Près de la moitié ont déclaré avoir des difficultés à se procurer des consommables de base tels que des électrodes et de l'acier, des matériaux essentiels au développement des compétences. Certains enseignants ont déclaré enseigner à des élèves avec du matériel et des équipements de sécurité vieillissants qui ne répondent plus aux exigences modernes en matière de formation.

«Nous refusons environ les deux tiers des demandes de subvention chaque année en raison du manque de fonds disponibles », explique Susan Crowley, directrice générale de la Fondation CWB. « En moyenne, nous recevons 195 demandes par an provenant d'écoles secondaires de tout le Canada, pour un montant total d'environ 2 millions de dollars. Cela signifie qu'environ 59 écoles reçoivent un financement chaque année. Le financement de l'enseignement public ne suffit pas à combler le déficit, puisque 70 % des demandes que nous recevons ne sont pas satisfaites. »

Si la pénurie de main-d'œuvre et les taux de départ à la retraite sont souvent cités comme raisons de la pénurie de main-d'œuvre, la Fondation sait que le problème commence bien plus tôt. Les employeurs attendent généralement des soudeurs nouvellement qualifiés qu'ils soient soucieux de la sécurité, techniquement compétents et maîtrisent les équipements modernes. Ces attentes ne reflètent pas la réalité lorsque les environnements de formation manquent de ressources pour répondre aux normes actuelles de l'industrie.

La campagne « Adopt a School » comble cette lacune grâce à plusieurs programmes établis qui apportent un soutien direct et mesurable aux classes du secondaire :

Le programme pour l'évolution d'équipement et de la technologie soutient les établissements d'enseignement secondaire en finançant des équipements de pointe, des technologies et le développement des enseignants qui reflètent les pratiques actuelles et émergentes de l'industrie. Ce programme modernise essentiellement les salles de classe de soudage grâce à des investissements dans des outils tels que des simulateurs, des technologies d'automatisation et de robotique, et des technologies de formation numériques, garantissant ainsi que les élèves acquièrent des compétences pertinentes et tournées vers l'avenir. Parallèlement, les enseignants reçoivent les ressources nécessaires pour dispenser un enseignement de haute qualité.

La subvention CWB SoudureSÛRE fournit des équipements de protection individuelle adaptés à l'industrie, notamment des casques de soudage, des respirateurs, des gants et des vestes. Les écoles bénéficiaires reçoivent également une évaluation gratuite de la sécurité de leur laboratoire de soudage par un consultant de la CWB, ce qui garantit que les élèves apprennent le métier dans un environnement aussi sûr que possible.

Le Réseau avis aux consommables permet le don de matériel excédentaire, tel que des électrodes, de l'acier, des meules et d'autres fournitures essentielles, qui sont distribués aux écoles participantes. Ces consommables ont un impact immédiat et concret dans les salles de classe de soudage à travers le Canada.

La campagne « Adoptez une école » est conçue pour être flexible , permettant aux sympathisants de contribuer par le biais de financements, de dons de matériaux ou de fournitures, d'équipements, de consommables ou de services techniques fournis par des fournisseurs. Les écoles secondaires qui participent à la campagne sont sélectionnées au moyen d'un processus de candidature, ce qui garantit que l'aide est apportée là où le besoin s'en fait sentir.

« Que vous soyez un particulier souhaitant donner en retour, une entreprise investissant dans le développement de la main-d'œuvre ou une organisation communautaire soutenant l'enseignement technique local, notre campagne « Adoptez une école » vous offre un moyen de contribuer », ajoute M. Crowley. « Nous avons constaté comment même des investissements modestes et ciblés au niveau scolaire ont des effets durables sur la préparation des élèves et la pérennité de la main-d'œuvre. »

Pour en savoir plus sur la campagne « Adopt a School », consulter la liste des écoles participantes ou découvrir les moyens de soutenir l'enseignement du soudage dans votre communauté, rendez-vous sur www.cwbweldingfoundation.org ou contactez[email protected] .

À propos de la Fondation CWB

La Fondation CWB est un organisme caritatif national qui se consacre à la promotion des carrières dans les métiers spécialisés, notamment le soudage et l'assemblage des matériaux. Engagés à préparer la main-d'œuvre de demain et à favoriser l'inclusion, nous collaborons avec des partenaires pour répondre à la demande de professionnels qualifiés, contribuant ainsi à la prospérité économique de l'Amérique du Nord.

Notre mission est de forger des partenariats entre l'industrie, l'éducation et le gouvernement, afin de donner aux individus les moyens de poursuivre une carrière dans les métiers spécialisés. Grâce à des programmes innovants, nous réduisons les obstacles et favorisons la sensibilisation et l'accès à l'exploration de carrières, indépendamment des facteurs d'identité ou du statut social et financier.

