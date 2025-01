MILTON, ON, le 2 janv. 2025 /CNW/ - La Fondation CWB est fière d'annoncer le lancement de la Bourse de recherche sur l'assemblage des matériaux avancés. Conçue pour favoriser l'innovation et l'excellence dans le domaine de l'assemblage des matériaux, cette subvention est le fruit d'une collaboration menée par la Fondation CWB, en partenariat avec le groupe CWB (Bureau canadien de soudage) et EWI (Edison Welding Institute).

La bourse de recherche sur l'assemblage des matériaux avancés vise à combler le fossé entre la recherche universitaire et les besoins évolutifs de l'industrie. En soutenant les chercheurs et les leaders émergents des institutions post-secondaires canadiennes, cette initiative encourage le développement de solutions innovantes pour répondre aux défis urgents de l'assemblage des matériaux dans des domaines tels que la fabrication additive avancée, la transition énergétique et la durabilité, et plus encore. Comme les industries dépendent de plus en plus des matériaux avancés et de l'ingénierie de précision, il est essentiel d'encourager la collaboration entre le monde universitaire et l'industrie pour maintenir la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale. Cette subvention fournit aux chercheurs les ressources nécessaires pour repousser les limites de ce qui est possible dans le domaine de l'assemblage des matériaux, afin que le Canada reste un chef de file dans ce domaine essentiel.

Avantages de la subvention:

Soutien financier pouvant aller jusqu'à 50 000$ CAN par projet accepté pour une période de 12 mois

Accès à des recherches d'avant-garde sur les sites de l'EWI à Columbus ( Ohio ) et à Buffalo ( New York ).

) et à Buffalo ( ). La possibilité de s'engager dans une recherche pluriannuelle avec des opportunités de renouvellement pour un développement soutenu du projet.

La possibilité de contribuer aux progrès mondiaux dans le domaine des technologies d'assemblage des matériaux, en positionnant les lauréats comme des leaders dans leur domaine.

« Dans le paysage industriel actuel, qui évolue rapidement, les nouveaux problèmes exigent de nouvelles solutions. L'investissement dans la recherche et l'éducation au niveau postsecondaire est essentiel à l'avancement de l'économie canadienne et à l'amélioration de la compétitivité mondiale de nos industries », déclare Susan Crowley, directrice executive de la Fondation CWB. « La subvention de recherche sur l'assemblage des matériaux avancés de la Fondation CWB est une réponse stratégique à ces besoins, offrant aux étudiants canadiens et aux professeurs de niveau postsecondaire les ressources dont ils ont besoin pour explorer et développer des solutions révolutionnaires. En soutenant la recherche universitaire, cette subvention vise à s'assurer que le Canada reste à l'avant-garde de la recherche sur l'assemblage des matériaux, réputé pour son excellence et son sens de l'innovation. »

Comment poser sa candidature

La Fondation CWB invite les membres du corps professoral à temps plein des programmes de génie ou de technologie du génie des universités et collèges canadiens à poser leur candidature pour cette prestigieuse subvention. Les demandes seront évaluées par le Comité de recherche de la CWB-EWI en fonction des mérites des propositions de recherche reçues. Le comité tiendra compte de l'impact potentiel, de la faisabilité et de l'alignement de la recherche proposée sur les besoins de l'industrie.

Les personnes intéressées peuvent consulter les critères d'admissibilité et poser leur candidature sur le site Web de la Fondation CWB : La Bourse de recherche sur l'assemblage des matériaux avancés - CWB Welding Foundation

La période de candidature pour la Bourse de recherche sur l'assemblage des matériaux avancés est ouverte du 1er janvier 2025 au 1er mars 2025. Les candidats retenus seront informés au plus tard le 15 avril 2025. Veuillez-vous assurer que toutes les demandes sont soumises avant la date limite.

À propos de la Fondation CWB

La Fondation CWB est une organisation caritative nationale qui se consacre à l'avancement des carrières dans les métiers spécialisés, notamment le soudage et l'assemblage de matériaux. Engagés à préparer la main-d'œuvre de demain et à favoriser l'inclusion, nous collaborons avec des partenaires pour répondre à la demande de professionnels qualifiés, contribuant ainsi à la prospérité économique de l'Amérique du Nord.

Notre mission est de forger des partenariats entre l'industrie, l'éducation et le gouvernement, afin de permettre aux individus de poursuivre des carrières dans les métiers spécialisés. Grâce à des programmes innovants, nous réduisons les obstacles et favorisons la sensibilisation et l'accès à l'exploration des carrières, quels que soient les facteurs d'identité ou le statut social et financier.

Informations sur les contacts

Pour de plus amples renseignements sur la Bourse de recherche sur l'assemblage des matériaux avancés et sur la façon de présenter une demande, veuillez consulter le site Web de la Fondation CWB ou communiquer avec la Fondation CWB à l'adresse suivante : [email protected].

