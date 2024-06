Le prix offre une trousse d'ÉPI complète contenant des articles essentiels, tels qu'un casque de soudage 3MMC SpeedglasMC, une veste de soudage Lincoln Electric, des gants et plus encore, garantissant que les bénéficiaires sont prêts à faire face aux exigences de l'industrie du soudage et de l'assemblage de matériaux en toute sécurité.

Les candidatures pour le prix sont ouvertes aux étudiants en soudage et assemblage au Canada qui débutent dans un programme post-secondaire ou d'apprentissage ou qui ont obtenu un emploi au sein de l'industrie. Veuillez noter que seul un nombre limité de trousses sont offertes chaque année et que les candidatures seront examinées en fonction des besoins tout au long de l'année.

Le Prix de démarrage de carrière CWB SoudureSÛRE est le plus récent ajout à la liste croissante de subventions et d'initiatives de la Fondation CWB aidant les étudiants en soudage et en assemblage au Canada à atteindre leurs objectifs. Ce programme est offert parallèlement à la très recherchée subvention pour ÉPI CWB SoudureSÛRE, qui fournit des trousses d'ÉPI complètes et des évaluations de la sécurité gratuites aux écoles secondaires de premier et deuxième cycles à travers le Canada, en partenariat avec 3MMC Canada, Lincoln Electric et Weldready. Le Prix de démarrage de carrière CWB SoudureSÛRE est lancé en cette troisième année d'un engagement initial de cinq ans envers l'initiative CWB SoudureSÛRE. Cela ne serait pas possible sans le soutien de nos partenaires de l'industrie, la Fraternité internationale des chaudronniers (FIC), AltaGas, l'Union internationale des journaliers d'Amérique du Nord (UIJAN) et Ironworker Management Progressive Action Cooperative Trust (I.M.P.A.C.T.).

En plus de ce nouveau prix, la Fondation CWB offre plusieurs autres prix et bourses aux étudiants inscrits à des programmes d'études secondaires et postsecondaires en soudage et assemblage à travers le Canada. Ces prix brisent les barrières et comblent les écarts financiers afin d'assurer la réussite des étudiants souhaitant poursuivre une carrière dans le domaine du soudage et de l'assemblage de matériaux. Nos nombreux prix et bourses favorisent et encouragent l'excellence académique et aident les étudiants à réaliser leur plein potentiel. Ces prix, d'une valeur monétaire variable, sont décernés chaque année aux étudiants qui remplissent les conditions requises.

Pour en savoir plus sur les subventions SoudureSÛRE, les prix et les bourses d'étude de la Fondation CWB et le projet Forgé par la jeunesse, visitez le site https://www.cwbweldingfoundation.org/programs/.

À propos de la Fondation CWB

La Fondation CWB est un organisme de bienfaisance national voué à l'avancement des carrières dans les métiers spécialisés, y compris le soudage et l'assemblage de matériaux. Déterminés à préparer la main-d'œuvre de demain et à favoriser l'inclusion, nous collaborons avec des partenaires pour répondre à la demande de professionnels qualifiés, contribuant ainsi à la prospérité économique de l'Amérique du Nord.

Notre mission est de forger des partenariats entre l'industrie, le domaine de l'éducation et le gouvernement, afin de permettre aux individus de poursuivre des carrières dans les métiers spécialisés. Grâce à des programmes novateurs, nous réduisons les obstacles et favorisons la sensibilisation et l'accès à l'exploration des carrières, quels que soient les facteurs d'identité ou le statut social et financier. Pour en savoir plus sur nos initiatives, visitez le site www.cwbweldingfoundation.org.

Renseignements: Sarah Dingman, responsable du marketing et des communications, téléphone : 249-885-3508, courriel : [email protected]