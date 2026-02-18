Le programme comprend désormais une admissibilité élargie aux voies de formation de premier cycle, d'études supérieures, aux métiers spécialisés et aux collèges communautaires, avec un accent plus marqué sur le développement des compétences

TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Depuis plus de 65 ans, la Fondation CST se consacre à aider les familles canadiennes à accéder aux études postsecondaires. Forte de cet héritage, la Fondation a lancé aujourd'hui les Prix des fondateurs de la Fondation CST de 2026, reflétant une structure de programme évolutive, visant à mieux soutenir les différents parcours postsecondaires d'aujourd'hui.

Le programme comprend désormais une admissibilité élargie aux voies de formation de premier cycle, d’études supérieures, aux métiers spécialisés et aux collèges communautaires, avec un accent plus marqué sur le développement des compétences. (Groupe CNW/Canadian Scholarship Trust Foundation)

Le programme de Prix des fondateurs de 2026 décernera 20 bourses d'études à des étudiants de partout au Canada qui ont bénéficié d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE) CST. Les prix peuvent servir à couvrir les frais de scolarité et les dépenses liées aux études, comme les manuels scolaires, les fournitures ou les frais de subsistance, pour les étudiants qui commencent ou poursuivent des études postsecondaires à l'automne 2026.

Partant du principe que le savoir s'acquiert de différentes manières, le programme de cette année reconnaît trois parcours de formation distincts :

Programmes de premier cycle

Programmes d'études supérieures

Programmes d'études axées sur les métiers et les collèges communautaires

Les Prix des fondateurs de 2026 mettent fortement l'accent sur le développement des compétences par le biais d'un processus de demande en deux phases -- commençant par une soumission écrite et suivie d'une courte vidéo pour les demandeurs sélectionnés -- tout en tenant compte du besoin financier comme critère d'évaluation secondaire.

« Grâce aux Prix des fondateurs, nous investissons directement dans l'avenir des étudiants en les aidant à acquérir des compétences concrètes et de la confiance alors qu'ils franchissent la prochaine étape de leurs études postsecondaires, » explique Peter Lewis, président et chef de la direction de CST. « Nous avons fait évoluer le programme de cette année de façon à tenir compte des réalités du contexte postsecondaire d'aujourd'hui et à célébrer l'ambition et le potentiel des bénéficiaires de CST qui empruntent un éventail de parcours. »

Les demandes pour les Prix des fondateurs Fondation CST de 2026 peuvent maintenant être soumises, et les bénéficiaires de CST sont encouragés à soumettre une demande. Tous les détails du programme et les directives relatives à la soumission de demande peuvent être consultés ici .

