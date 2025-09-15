TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (CST), créateurs des régimes d'épargne-études au Canada, a fièrement remis près de 300 000 $ à 45 étudiants canadiens dans le cadre de son programme de prix 2025. Face à l'évolution constante du marché du travail, CST maintient son engagement envers un objectif principal : rendre les études postsecondaires accessibles à la prochaine génération de leaders canadiens.

Dans le cadre de ce programme, 20 Prix des fondateurs de la Fondation CST d'une valeur de 7 000 $ chacun ont été décernés à des étudiants qui ont bénéficié d'un REEE CST et qui entreprennent ou poursuivent leurs études postsecondaires. 25 bourses d'études d'une valeur de 6 000 $ chacune ont été décernées à des étudiants qui entreprennent des études postsecondaires pour la première fois.

La Fondation CST a pour mission de lever les obstacles aux études supérieures en offrant une aide financière qui contribue à rendre les études postsecondaires plus accessibles à tous les Canadiens. Chaque année, le programme de prix de la Fondation joue un rôle important dans cette mission, en offrant un soutien significatif à des étudiants issus de milieux variés qui poursuivent leurs objectifs scolaires et se forgent un avenir prometteur.

Jason Hui, lauréat d'un Prix des fondateurs de la Fondation CST 2025, poursuivra ses études en génie chimique à l'Université de Waterloo. « Recevoir le Prix des fondateurs me donne une marge de manœuvre financière, » explique Hui. « Ce soutien me permet de consacrer plus de temps et d'énergie à mes études. »

Nicole Tomkins, lauréate d'un Prix des fondateurs de la Fondation CST 2025, poursuivra ses études en linguistique avec une mineure en psychologie à l'Université de l'Alberta. « Je suis vraiment reconnaissante de recevoir le Prix des fondateurs, qui allégera le poids financier de mes frais de scolarité et m'aidera à me rapprocher de mes objectifs, » déclare Tomkins.

« Ces étudiants représentent la prochaine génération de leaders, d'innovateurs et d'acteurs du changement au Canada, » a déclaré Peter Lewis, Président et chef de la direction de CST. « En les épaulant aujourd'hui, nous contribuons à leur ouvrir des perspectives qui amélioreront non seulement leur vie, mais les aideront également à apporter une contribution sociale et économique importante, tant au niveau national qu'au sein de leurs communautés. »

Les lauréats de cette année seront célébrés aujourd'hui lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de CST à Toronto.

Pour en savoir plus sur la façon dont la Fondation CST soutient l'accès à l'enseignement postsecondaire, ou pour en savoir plus sur son programme de Prix et de Bourses, visitez le site fondationcst.ca.

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études a pour mission d'améliorer l'accès aux études postsecondaires afin d'encourager la résilience et l'inclusion au pays pour les générations à venir. Depuis plus de 60 ans, CST a aidé près de 700 000 familles canadiennes à donner à leurs enfants les moyens de réussir grâce aux études postsecondaires. En tant que créateur de régimes d'épargne-études au Canada, CST a décerné plus de 3 millions de dollars à des étudiants poursuivant des études postsecondaires par l'entremise de ses programmes de bourses d'études. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.cst.org.

