Cette année, 25 étudiants canadiens recevront une Bourse de la Fondation CST, d'une valeur de 6 000 $ chacune. Par ailleurs 10 bénéficiaires du Plan CST qui veulent poursuivre leurs études postsecondaires pourront faire la demande d'un Prix des fondateurs de la Fondation CST d'une valeur de 10 000 $ chacun. Les fonds sont utilisables pour couvrir les frais de scolarité et d'autres dépenses liées aux études comme l'achat de livres et de fournitures. L'accent est mis sur les étudiants qui sont la première génération de leurs familles à poursuivre des études supérieures.

Bourses de la Fondation CST

Les Bourses de la Fondation CST sont décernées à des étudiants qui ont besoin d'une aide financière afin d'entreprendre des études postsecondaires pour la première fois. Qu'il s'agisse d'un programme de baccalauréat ou de formation professionnelle, tous les programmes d'études postsecondaires au Canada sont admissibles aux bourses. Cette année, la Fondation CST s'est associée à myBlueprint pour aider à promouvoir ces bourses auprès des étudiants. Pour en savoir plus, visitez le site education.myblueprint.ca/cstf/.

Prix des fondateurs de la Fondation CST

Les Prix des fondateurs de la Fondation CST soutiennent des étudiants qui ont bénéficié d'un REEE du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études (Plan CST) et qui poursuivre d'autres études supérieures.

Pour en savoir plus sur les Prix des fondateurs de la Fondation, visitez le site : www.fondationcst.ca/prix-pour-les-etudiants.

À propos de la Fondation CST

La Fondation CST est une organisation à but non lucratif dédiée à aider les familles canadiennes à accéder aux études postsecondaires. Par le biais de ses initiatives promotionnelles et philanthropiques et de ses deux filiales à part entière, Épargne CST inc. et CST Spark Inc., CST poursuit sa mission depuis plus de 60 ans. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves en matière d'études postsecondaires. Pour en savoir plus sur la mission de CST, visitez le site fondationcst.ca.

