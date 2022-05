La Fondation CST accepte maintenant les demandes de subventions dans le cadre du Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST.

« Chaque année, nous sommes encouragés par l'enthousiasme et l'engagement que manifestent les organisations dans tout le Canada en offrant des programmes qui aident les jeunes d'aujourd'hui à réussir, dit Peter Lewis, vice-président de la Fondation CST. Alors que nous nous efforçons de rendre l'éducation accessible à tous les Canadiens, la Fondation est fière de soutenir des possibilités d'apprentissage pour ceux qui en ont le plus besoin. »

Le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST favorise des activités qui améliorent les aptitudes et l'engagement sur le plan scolaire pour des élèves de familles canadiennes à faible revenu de la maternelle à la 12e année. Les programmes d'amélioration des aptitudes et de l'engagement sur le plan scolaire sont ceux qui aident des enfants à obtenir les notes, les compétences et la confiance en soi nécessaires pour réussir à l'école, en s'assurant que les élèves sont intellectuellement prêts et bien équipés pour poursuivre des études postsecondaires.

Les organisations peuvent présenter une demande ici pour obtenir une subvention de 5 000 $. Les demandes seront évaluées en fonction du besoin, du résultat attendu et de la viabilité du projet.

Depuis 2014, le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST a décerné près de 1 million de dollars pour financer des activités d'apprentissage destinées à des enfants et des jeunes dans des communautés partout au Canada. CST continue d'être inspirée par l'engagement que ces organisations ont manifesté envers leurs enfants et leurs communautés.

À propos de la Fondation CST

La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (Fondation CST) est une organisation à but non lucratif dédiée à aider les familles canadiennes à accéder à l'éducation postsecondaire. Depuis plus de 60 ans, CST mène à bien sa mission grâce à ses initiatives de promotion et de philanthropie et par l'intermédiaire de ses deux filiales en propriété exclusive, Épargne CST inc. et CST Spark Inc. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves en matière d'études postsecondaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la mission de CST, veuillez visiter le site fondationcst.ca.

SOURCE Canadian Scholarship Trust Foundation

Renseignements: veuillez contacter Alexa Ciufo, responsable des communications, [email protected]