Les fonds recueillis à l'aide de dons, de cotisations du personnel et d'un timbre spécial soutiennent des programmes d'aide aux enfants et aux jeunes du Canada.

OTTAWA, ON, le 10 févr. 2025 /CNW/ - La période de demande de subvention de la Fondation communautaire de Postes Canada de 2025 a commencé, et nous invitons les organismes de bienfaisance, des écoles et des groupes communautaires qui aident les enfants et les jeunes à soumettre une demande.

Il y a différentes subventions de projet d'une valeur maximale de 25 000 $ et jusqu'à trois subventions Signature de 50 000 $. La subvention Signature pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones, d'une valeur de 50 000 $, sera offerte à des organismes qui proposent des programmes éducatifs basés sur les principes de vérité et de réconciliation.

Les fonds recueillis annuellement proviennent de dons de la clientèle dans les bureaux de poste, des retenues à la source du personnel et de la vente d'un timbre spécial. Ils permettent de financer toutes sortes d'initiatives, comme les programmes d'alphabétisation et de langue, les services d'aide aux jeunes, les projets pour jeunes autochtones, les programmes sur la diversité de genre et les projets artistiques et récréatifs.

Les demandes seront acceptées jusqu'au vendredi 28 février à 14 h (HE) et peuvent être soumises en ligne à postescanada.ca/communautaire. L'annonce des bénéficiaires se fera en août 2025.

Une aide précieuse partout au pays

La Fondation communautaire amasse des fonds qu'elle distribue à des programmes qui enrichissent les communautés dans les villes et villages de toutes tailles au pays. Son approche communautaire privilégie les petits projets sous-financés qui passent souvent inaperçus, mais appuie aussi les organismes nationaux de grande portée. Chaque dollar est versé directement aux bénéficiaires pour soutenir leur travail, dans chaque province et territoire.

À propos de la Fondation

La Fondation communautaire de Postes Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui vise à améliorer la vie des enfants et des jeunes de 21 ans ou moins au Canada. Depuis 2012, elle a versé 14,8 millions de dollars à plus de 1 300 projets partout au pays. En appuyant des initiatives qui profitent aux enfants et aux jeunes, elle contribue à renforcer les collectivités et nous aide à réaliser la raison d'être de Postes Canada, soit d'être Porteurs d'un Canada plus fort.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]