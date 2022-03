Nouvelle initiative de The Walrus pour soutenir les journalistes noirs qui font usage du numérique annoncée dans le cadre de l'engagement

TORONTO, le 7 mars 2022 /CNW/ - CIBC annonce aujourd'hui que la Fondation CIBC accepte maintenant les demandes de financement pour des organismes de bienfaisance. Destinée à repousser les limites de l'ambition en rendant toute possibilité plus accessible, la Fondation CIBC se concentrera davantage sur les demandes des organismes qui amélioreront l'accès aux études et aux perspectives d'emploi dans les collectivités mal desservies, et plus particulièrement sur la requalification, le perfectionnement et la réduction du fossé numérique.

La Fondation CIBC évaluera la demande de chaque organisme en fonction de ces domaines d'intérêt et du plan qui permettra d'avoir des répercussions notables sur les collectivités qu'il sert grâce à la création de possibilités sociales et économiques.

« Grâce à la Fondation CIBC, nous concrétisons notre raison d'être en appuyant les causes qui tiennent à cœur aux clients et aux collectivités que nous servons », a déclaré Harry Culham, chef de groupe, Marchés des capitaux CIBC et coprésident, Fondation CIBC. « Nous nous réjouissons de ce nouveau chapitre et sommes impatients d'aider à réaliser les objectifs ciblés des organismes qui partagent nos idées d'améliorer l'accès aux études et aux perspectives d'emplois dans l'ensemble du pays. »

Lancée en novembre, la Fondation CIBC reflète l'histoire de la banque qui repose sur le soutien à ses collectivités et démontre son engagement à aider à créer un monde où chaque idée est une possibilité. En 2021, la CIBC a fait des dons de 70 M$ au total à la fondation, et prévoit faire passer ce montant à 155 M$ au fil du temps pour contribuer davantage aux initiatives de répercussions sociales dans le cadre de ses engagements accrus liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Dans le cadre de cet engagement, la Fondation CIBC annonce également aujourd'hui un nouveau programme de parrainage numérique d'un an pour les nouveaux journalistes noirs par l'intermédiaire de The Walrus, l'un des principaux organismes médiatiques sans but lucratif au Canada. L'initiative comporte la création d'un nouveau poste axé sur le numérique à The Walrus pour un journaliste noir en début de carrière, qui sera formé par leur talentueuse équipe sur les compétences et les outils nécessaires pour conceptualiser, développer et produire une communication narrative dans une variété de médias numériques.

« Nous sommes ravis de nous associer à la Fondation CIBC pour lancer ce nouveau programme », a déclaré Jennifer Hollett, directrice générale de The Walrus. « Il s'agit du deuxième programme mis en place par The Walrus pour soutenir les nouveaux journalistes noirs au Canada. Ce programme est une autre étape vers la création d'un paysage médiatique plus inclusif dans le pays. Nous sommes ravis d'annoncer l'appel de candidatures et d'accueillir bientôt un nouveau membre de l'équipe numérique de The Walrus. »

« Soutenir les collectivités fait partie intégrante de la culture sincèrement attentionnée de notre banque depuis 155 ans et ce n'est pas fini, il s'agit de la prochaine étape de cet engagement continu », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque, CIBC, et coprésidente, Fondation CIBC. « À un moment où nous nous rapprochons de notre objectif de faire progresser collectivement l'équité sociale et économique pour les collectivités défavorisées, nous sommes fiers de soutenir The Walrus et la prochaine génération de journalistes noirs grâce à ce programme de parrainage unique. »

Parmi les autres engagements récents de la banque par l'intermédiaire de la Fondation CIBC, mentionnons le nouveau Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires CIBC annoncé en janvier dernier, en partenariat avec le Black Opportunity Fund. Dans le cadre de cet engagement, la Fondation CIBC a fait don de 2 M$ Black Opportunity Fund pour offrir des prêts non remboursables à des entrepreneurs noirs qui en sont à diverses étapes de leur planification d'entreprise afin de les aider à accroître leurs connaissances et leurs capacités, et à prospérer.

La Fondation CIBC s'appuie sur les efforts existants de la banque pour soutenir les initiatives de lutte contre le cancer, investir dans l'éducation financière et amasser des fonds pour les enfants de 13 ans et moins dans le cadre de la Journée du miracle CIBC.

Les organismes peuvent en savoir plus sur l'admissibilité au financement en consultant les Lignes directrices relatives au financement par des dons et aux partenariats communautaires ici et présenter leurs demandes par le portail ici.

Conformément à sa Stratégie et à ses engagements liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, CIBC s'emploie à bâtir des collectivités équitables et résilientes ayant pour objectif de créer davantage de possibilités pour les groupes défavorisés et sous-représentés grâce à des partenariats, à des activités des employés ainsi qu'à son propre leadership et ses actions.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à des dons d'entreprise, à des partenariats communautaires et à la culture sincèrement attentionnée de l'Équipe CIBC, nous nous engageons à aider les gens et nos collectivités à réaliser leurs idées. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de The Walrus

The Walrus suscite de nouvelles réflexions et des conversations sur des questions vitales pour les Canadiens. En tant qu'organisme de bienfaisance enregistré, nous publions du journalisme indépendant et factuel dans The Walrus et sur thewalrus.ca; nous produisons des événements nationaux axés sur les idées, y compris notre série phare The Walrus Talks; et nous formons de nouveaux professionnels dans l'édition et la gestion à but non lucratif. The Walrus place sa confiance dans l'idée qu'une société saine repose sur des citoyens informés.

