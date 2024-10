30 ans de soutien indéfectible - LA FONDATION CANCER DU SEIN DU QUÉBEC, EN PREMIÈRE LIGNE DEPUIS 1994

Plus de 8 045 Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année

MONTRÉAL, le 1ᵉʳ oct. 2024 /CNW/ - Alors que la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) célèbre son 30ᵉ anniversaire en ce mois d'octobre dédié à la sensibilisation au cancer du sein, l'organisation revient sur trois décennies d'engagement et de progrès, et souligne l'importance continue de la prévention et de la recherche dans la lutte contre cette maladie, qui demeure l'une des principales causes de décès par cancer chez les femmes au Québec.

Le cancer du sein, d'hier à aujourd'hui

Depuis 30 ans, la Fondation cancer du sein du Québec travaille sans relâche pour améliorer le taux de survie et la qualité de vie des personnes touchées. Le cancer du sein a considérablement évolué au Québec, marquant un tournant majeur pour les personnes touchées.

Depuis 1986, le taux de mortalité au Canada a chuté d'environ 46 %, ce qui est notamment attribuable aux mammographies systématiques pour les femmes de 50 ans et plus instaurées en 1998 au Québec. Malgré ces progrès, les cas diagnostiqués ont doublé, passant de 4 092 en 1994 à 8 154 en 2021, conséquence, entre autres, d'une meilleure détection, du vieillissement et de l'augmentation de la population, et des changements dans les habitudes de vie.

Selon les données les plus récentes sur le cancer du sein :

une femme sur huit développera un cancer du sein au cours de sa vie, et une femme sur 36 en mourra;

au cours de sa vie, et plus de 8 045 Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année;

de cancer du sein chaque année; près de 1 400 personnes perdent la vie à cause de cette maladie annuellement;

à cause de cette maladie annuellement; les mammographies détectent environ 80 % des cancers du sein chez les femmes de 50 à 74 ans;

des cancers du sein chez les femmes de 50 à 74 ans; le cancer du sein demeure la première cause de décès par cancer chez les 30-49 ans.

La Fondation cancer du sein du Québec souffle 30 bougies

La FCSQ, c'est un ensemble de ressources essentielles pour les personnes touchées par la maladie. Alors qu'à sa fondation en 1994, la FCSQ concentrait ses efforts sur la recherche, elle a varié son offre de services afin de répondre aux besoins réels des personnes touchées et de leurs proches. En 2023 seulement, la Fondation a :

octroyé 614 750 $ en aide financière aux personnes touchées par le cancer, afin de les aider à couvrir leurs dépenses lors de leur période d'arrêt de travail;

en aide financière aux personnes touchées par le cancer, afin de les aider à couvrir leurs dépenses lors de leur période d'arrêt de travail; reçu plus de 500 appels à sa ligne d'écoute où des paires aidantes accompagnent et répondent aux questions des personnes malades ou en attente de diagnostic;

à sa ligne d'écoute où des paires aidantes accompagnent et répondent aux questions des personnes malades ou en attente de diagnostic; mené plus de 400 entrevues par l'entremise de son service de soutien psychosociologique;

par l'entremise de son service de soutien psychosociologique; donné plus de 500 cours de yoga oncologiques à plus de 2 000 participantes à travers le Québec;

à plus de 2 000 participantes à travers le Québec; financé 30 projets de recherche pour le cancer du sein.

« C'est avec fierté et conviction que nous nous engageons à soutenir les personnes atteintes et leurs proches depuis trois décennies. Cet anniversaire célèbre non seulement la Fondation, mais aussi toutes celles et ceux qui ont contribué à nos avancées », déclare Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation.

« La contribution de la FCSQ a été cruciale à l'évolution de la détection et des traitements de la maladie, en plus de jouer un rôle clé dans la sensibilisation du public et l'accompagnement des personnes touchées. Grâce à ces efforts, nous avons pu financer des recherches de pointe qui ont mené à de nouvelles approches de traitement, permettant d'améliorer considérablement les chances de survie et la qualité de vie des patientes », témoigne Dr Mark Basik, chirurgien oncologue à l'Hôpital général juif de Montréal.

La prévention, l'ultime alliée

Même après trois décennies, il est crucial de rappeler les messages de prévention et de sensibilisation. Le cancer du sein reste une préoccupation majeure de santé publique, et chaque jour offre la possibilité de véhiculer des informations essentielles pour sauver des vies.

« Nos 30 années de contribution se traduisent par des avancées médicales et scientifiques importantes grâce à des investissements en recherche de pointe. Nous sommes présents sur le terrain pour faire évoluer des programmes de soutien, de la prévention à la guérison, tout en sensibilisant les différentes communautés », ajoute Cédric Baudinet, directeur, investissement et promotion de la santé à la Fondation.

La prévention passe notamment par des examens réguliers, comme les mammographies recommandées et l'observation des seins. Il est important de surveiller certains signes, notamment des changements dans la taille ou la forme du sein, l'apparition de masses, des douleurs persistantes, des écoulements anormaux ou des changements dans la peau du sein.

Un regard vers l'avenir, teinté par le passé

« En 2054, je souhaite que le cancer du sein soit non seulement guérissable pour toutes, mais aussi efficacement prévisible. Nous espérons que les recherches et technologies que nous soutenons aujourd'hui permettront d'arrêter la progression de la maladie. Notre ambition est d'avoir un Québec où chaque personne touchée puisse non seulement survivre, mais aussi vivre pleinement et sereinement, sans les traces de la maladie », partage Karine-Iseult Ippersiel.

En plus d'une image de marque rafraîchie, la Fondation cancer du sein du Québec a lancé une campagne numérique intitulée « 30 ans, 30 voix ». Cette campagne -- diffusée sur les plateformes de la FCSQ -- donne la parole à 30 personnes, à raison d'un témoignage par jour pendant tout le mois d'octobre, soit des employés, des proches, des survivantes et experts, dont les témoignages reflètent les trois décennies d'impact de la FCSQ, qui célèbre le chemin parcouru et réitère son engagement à travers ces récits.

La Fondation invite toutes les personnes désireuses de contribuer à sa mission à visiter son site Web pour découvrir les nombreuses façons de s'impliquer pour la cause, que ce soit en organisant des collectes de fonds, en devenant bénévole ou en faisant un don.

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec :

Être là, avant, pendant, après le cancer du sein

Au terme de 30 ans d'existence de la Fondation, des milliers de femmes ont pu bénéficier de son engagement, que ce soit par le biais de programmes de soutien, des projets de recherche ou des campagnes de sensibilisation. La Fondation cancer du sein du Québec place au cœur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches par l'entremise de la recherche et de l'innovation, du soutien et de la sensibilisation, et ce, depuis plus de 30 ans. La FCSQ a récolté plus de 69 millions $ qui ont été distribués au Québec au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches.

SOURCE : Fondation cancer du sein du Québec

INFORMATIONS :

Site de la Fondation cancer du sein du Québec

Facebook | LinkedIn | Instagram | Youtube

SOURCE Fondation cancer du sein du Québec

DEMANDES D'ENTREVUES : Iris Wei, Conseillère en relations publiques, 819 598-0167, [email protected] ; RENSEIGNEMENTS : Martine Côté, Directrice, communications et marketing, 514 871-1717 poste 237, [email protected]