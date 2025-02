Projet PERSPECTIVE - Une avancée majeure pour le dépistage du cancer du sein

MONTRÉAL, le 24 févr. 2025 /CNW/ - La Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) est fière d'annoncer une innovation majeure représentant une révolution dans le dépistage du cancer du sein et ayant le potentiel de sauver plus de vies : le projet PERSPECTIVE. L'outil d'analyse génétique novateur combine les résultats d'un test salivaire et d'un questionnaire sur les facteurs de risque reconnus, permettant de déterminer, pour une première fois, le profil de risque de cancer du sein de façon personnalisée pour chaque femme.

Cette avancée est significative dans le domaine, notamment considérant que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, touchant une femme sur huit au cours de sa vie. La prochaine étape du projet est son homologation, qui sera possible grâce à la collaboration de Génome Québec.

D'autres facteurs à considérer pour un dépistage efficace

Actuellement au Québec, l'accès au dépistage du cancer du sein repose sur un seul critère : l'âge. Le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) vise en effet les femmes âgées entre 50 à 74 ans en les invitant à passer une mammographie de dépistage tous les deux ans. Cette approche présume toutefois que toutes les femmes d'une même tranche d'âge présentent le même niveau de risque, ce qui est inexact.

En réalité, d'autres facteurs doivent être pris en compte pour établir un profil de risque, tels que les antécédents familiaux, la densité mammaire, l'exposition aux hormones et l'indice de masse corporelle. Le projet PERSPECTIVE changera la donne en intégrant ces éléments pour établir un profil de risque sur mesure, favorisant une détection plus précoce, et ainsi, potentiellement, un meilleur taux de survie. Le dépistage permet une réduction de 41 % du risque de décès par cancer du sein, démontrant ainsi l'importance d'une stratégie de dépistage adaptée aux risques individuels.

Une pétition pour offrir à toutes les Québécoises un dépistage adapté à leurs risques

Considérant que près d'un cancer sur six (16 %) est détecté chez les femmes de moins de 50 ans, la FCSQ lance une pétition afin que celles et ceux qui le souhaitent puissent témoigner de leur volonté de voir le projet PERSPECTIVE devenir accessible à l'ensemble de la population québécoise.

L'intégration du projet PERSPECTIVE dans le processus de dépistage du Québec offrirait des bénéfices majeurs. Pour les femmes, il permet une détection précoce, un traitement optimisé, une réduction du stress lié au surdépistage et une équité d'accès. Pour le réseau de la santé, il optimise les ressources, réduit les coûts et améliore la qualité des soins.

Pour soutenir cette initiative et aider à concrétiser ce projet d'envergure, signez la pétition ici : www.seinsetsauves.ca

Citations

« La Fondation cancer du sein est fière d'avoir été la première à soutenir financièrement le projet PERSPECTIVE une avancée énorme dans la lutte contre le cancer du sein. Considérant que le taux de survie d'une femme ayant un cancer détecté au stade 1 est de 100 %, ce test a le potentiel de sauver des vies et de transformer la qualité de vie de milliers de femmes de tous âges. C'est un pas vers un avenir où chaque femme aura accès à des soins adaptés à ses besoins. Nous sommes déterminés à rendre cette vision réalité et nous enjoignons les décideurs à emboîter le pas rapidement. »

- Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale, Fondation cancer du sein du Québec

« Mon équipe et moi sommes fiers d'avoir mené à bien ce projet novateur, qui démontre la faisabilité et l'acceptabilité d'une approche personnalisée de dépistage du cancer du sein fondée sur le niveau de risque individuel. Nos résultats offrent des données probantes pour une mise en œuvre à grande échelle. Ce changement de paradigme permettra d'ajuster la fréquence et les méthodes de dépistage, tout en mieux ciblant les jeunes femmes à risque élevé, qui échappent présentement au programme de dépistage standard qui utilise principalement l'âge comme critère d'admissibilité. »

- Pr Jacques Simard, Chercheur au centre de recherche du CHU-de Québec-Université Laval et vice-doyen à la recherche et à l'innovation de la Faculté de médecine de l'Université Laval

« L'essor de la génomique transforme notre approche du dépistage du cancer. Avec cette initiative, nous appliquons des connaissances issues de la recherche de pointe pour offrir un outil personnalisé qui permettra d'identifier plus efficacement les femmes à risque élevé. Génome Québec est fier de contribuer à cette avancée, et surveille avec intérêt les prochaines étapes vers une médecine plus préventive pour les patientes. »

- Stephanie Lord-Fontaine, vice-présidente, Affaires scientifiques chez Génome Québec

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

La FCSQ place au cœur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches par l'entremise de la recherche et de l'innovation, du soutien et de la sensibilisation, et ce, depuis plus de 30 ans. À ce jour, la Fondation a récolté plus de 69 millions $ qui ont été distribués au Québec au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et de leurs proches.

À propos de Génome Québec

Génome Québec a pour mission de catalyser le développement et l'excellence de la recherche en génomique, son intégration et sa démocratisation. Pilier de la bioéconomie du Québec, l'organisme contribue également au développement social et durable, ainsi qu'au rayonnement du Québec. Les fonds investis par Génome Québec proviennent du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec (MEIE), du gouvernement du Canada par l'entremise de Génome Canada et de partenaires privés. Pour en savoir plus sur l'organisme, consultez www.genomequebec.com.

