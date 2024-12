L'initiative « Indigenous Peoples' Money and Youth » est conçue pour aider à bâtir les connaissances et la confiance financières des jeunes Autochtones canadiens

WINNIPEG, MB, le 10 déc. 2024 /CNW/ - La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) et IG Gestion de patrimoine (IG) ont lancé aujourd'hui l'initiative Indigenous Peoples' Money and Youth, une ressource numérique gratuite conçue pour outiller les jeunes Autochtones de partout au Canada face aux possibilités, décisions et défis d'ordre financier qui se présenteront au cours de leur vie.

Logo de FCEE (Groupe CNW/IG Wealth Management)

Fondée sur la ressource de littératie financière très populaire et primée Les jeunes et l'argent, qui a été intégrée au programme d'études secondaires de quatre provinces, l'initiative Indigenous Peoples' Money and Youth a été créée par la FCEE et IG. Elle a été élaborée avec l'aide et les commentaires d'une équipe de conseiller(ère)s autochtones, dont Damon Johnston, président et chef de la direction du Aboriginal Council of Winnipeg et responsable du projet, et Vanessa Everett, cheffe de la direction en fonction de la Keewatin Economic Development Corporation et rédactrice principale de la nouvelle ressource. Ces deux personnes ont travaillé avec une équipe d'analystes de contenu pour adapter la nouvelle ressource en fonction des intérêts, des besoins et des facteurs culturels pertinents pour les jeunes Autochtones.

L'initiative Indigenous Peoples' Money and Youth comprend 15 modules portant sur des sujets comme l'établissement d'objectifs financiers, l'emprunt, l'épargne et les placements, tous adaptés aux jeunes Autochtones. À la suite du lancement, la FCEE présentera cette ressource dans le cadre d'un programme pilote, en collaboration avec des enseignant(e)s et des personnes proches aidantes qui soutiennent les jeunes Autochtones. Cette initiative vise les classes de la neuvième à la douzième année en milieu rural et urbain. La nouvelle ressource est disponible en anglais, sous forme imprimée et numérique, sur le site Web de la FCEE et peut être consultée en ligne, téléchargée ou imprimée. Le programme comprend des guides à l'intention des jeunes, des enseignant(e)s et des personnes proches aidantes, tous conçus pour donner aux jeunes Autochtones les moyens d'agir.

L'annonce a été faite aujourd'hui au siège social d'IG à Winnipeg. Parmi les principales parties prenantes au projet qui y étaient présentes, mentionnons Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG, Kevin Maynard, vice-président et chef de l'exploitation de la FCEE, Damon Johnston, Vanessa Everett, ainsi que Billie Cross, députée néo-démocrate de Seine River. Des membres de la communauté autochtone, des partenaires communautaires et du secteur de l'éducation ainsi que des employé(e)s et des conseiller(ère)s d'IG se sont joints à eux.

Citations :

« Nous sommes très fiers de notre travail continu avec des organisations comme la FCEE pour accroître le bien-être financier des principales communautés moins bien servies, y compris les peuples autochtones », a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. « Le lancement de cette nouvelle ressource est une autre petite étape pour aider à autonomiser les communautés autochtones, en particulier les jeunes Autochtones. J'aimerais remercier la FCEE et nos partenaires des communautés autochtones pour leur apport à la concrétisation de cette merveilleuse ressource. »

« La FCEE est très fière de l'incroyable succès que connait le programme Les jeunes et l'argent depuis bien des années, a déclaré Gary Rabbior, président de la FCEE. Nous souhaitions depuis longtemps adapter le programme pour qu'il plaise davantage aux jeunes Autochtones de partout au pays et qu'ils l'utilisent davantage. Nous remercions sincèrement IG Gestion de patrimoine et l'incroyable équipe autochtone de rédaction, de relecture et d'éducation qui a su concrétiser notre espoir. »

« Je suis membre de la Première Nation de Fort William à Thunder Bay, en Ontario, et je suis né à Winnipeg, au Manitoba. En tant que défenseur de la communauté autochtone depuis plus de 45 ans, j'ai apprécié le temps et les commentaires consacrés à cette importante initiative avec la FCEE et IG, a déclaré Damon Johnston, président et chef de la direction du Aboriginal Council of Winnipeg et chef de projet. Je suis heureux d'avoir participé aux premières étapes visant à regrouper ces partenaires pour l'initiative "Indigenous Peoples' Money and Youth", à établir des relations entre les gens et à reconnaître l'importance de deux de nos lois sacrées. »

« Je suis une fière Anichinabée de la nation des Ojibways de Berens River et je suis titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, a déclaré Vanessa Everett, cheffe de la direction en fonction de la Keewatin Economic Development Corporation et rédactrice principale de la nouvelle ressource. J'ai eu le privilège de visiter des communautés autochtones partout au pays et j'ai eu l'honneur d'apprendre auprès de diverses nations, tribus et communautés. En tant que nations souveraines qui travaillent à la réconciliation économique, les communautés autochtones doivent encourager la littératie financière des jeunes dès leur plus jeune âge. »

Selon Tracy Schmidt, ministre par intérim de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance, « la vision du Manitoba cadre avec celle de nos partenaires; nous voulons tous aider les enfants et les jeunes à réaliser tout leur potentiel. Fournir ces ressources aux apprenant(e)s autochtones aide à éliminer les obstacles systémiques pour soutenir la réussite scolaire et bien plus. »

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 141 milliards de dollars au 30 novembre 2024. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. Avec un actif géré et sous services-conseils total d'environ 273 milliards de dollars au 30 novembre 2024, la Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

À propos de la FCEE

Fondée en 1974, la FCEE est un organisme apolitique et sans but lucratif constitué en vertu d'une loi fédérale qui a pour mandat de renforcer la littératie financière et économique et de développer les compétences entrepreneuriales. La FCEE travaille en collaboration avec les ministères de l'Éducation ainsi qu'avec les conseils et les centres de services scolaires, les établissements d'enseignement, les éducateurs(trices) et les associations d'enseignant(e)s. En outre, la FCEE s'investit dans des activités visant à soutenir et à aider les personnes nouvellement arrivées et les immigrant(e)s au Canada, ainsi que le grand public, au moyen de ressources imprimées, de vidéos, d'ateliers et de ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens et Canadiennes de tous âges à mieux faire face à leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et compétence.

SOURCE IG Wealth Management

Demandes de renseignements des médias en anglais - IG Demandes de renseignements des médias en français - IG: Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]; Kim Tran, 514-217-1684, [email protected]; Demandes de renseignements des médias en anglais - FCEE Demandes de renseignements des médias en français - FCEE: Kevin Maynard, Cell. : 416-616-5948, [email protected]; Lauren Izatt 416-968-2236, poste 323, [email protected]