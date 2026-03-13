Mieux comprendre la santé du cerveau

MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - La Fondation Brain Canada est heureuse de lancer la Semaine de la sensibilisation au cerveau 2026, une initiative mondiale qui réunit des organisations du monde entier pour souligner l'importance cruciale de la santé du cerveau et y sensibiliser le public. En finançant des recherches de pointe et en développant stratégiquement des talents en recherche, la Fondation Brain Canada génère des retombées qui améliorent la santé du cerveau, la productivité nationale et la qualité de vie de millions de Canadiennes et Canadiens.

Au Canada, près de deux personnes sur trois développeront une maladie ou un trouble neurologique au cours de leur vie. Pourtant, toutes les affections qui touchent le cerveau ont toujours été étudiées et traitées de manière isolée. La Fondation Brain Canada aborde cet enjeu grâce à son approche Un cerveau, qui envisage le cerveau comme un système unique et interconnecté, dans lequel les maladies neurologiques, les troubles mentaux, les traumatismes cérébraux, etc., sont liés et étudiés de concert, afin d'accélérer les découvertes et d'améliorer la santé cérébrale.

« Notre approche Un cerveau rend compte de la réalité du fonctionnement du cerveau, a déclaré Viviane Poupon, présidente et cheffe de la direction de Brain Canada. Cette vue d'ensemble intégrée fait en sorte que chaque percée enrichit l'ensemble du système, améliorant ainsi les résultats pour les Canadiennes et Canadiens aux prises avec des maladies neurologiques. »

Au cours de la Semaine de la sensibilisation au cerveau 2026, qui se déroulera du 16 au 22 mars, la Fondation Brain Canada mobilisera la population canadienne au moyen de contenu éducatif, de points de vue de spécialistes et d'interactions conçues pour favoriser le dialogue et l'action. Le 19 mars 2026, en collaboration avec le Centre sur les politiques scientifiques canadiennes, l'organisation réunira un panel virtuel sur le thème Renforcer les capacités de recherche canadiennes dans un contexte mondial en mutation. Lors de cette discussion d'actualité, il sera question de la manière dont des initiatives nationales ciblées renforcent l'infrastructure de recherche et le vivier de talents du Canada afin de s'adapter aux défis actuels en matière de santé et aux réalités géopolitiques futures.

Événement spécial :

Quoi : Renforcer les capacités de recherche canadiennes dans un contexte mondial en mutation

Quand : Jeudi 19 mars 2026 à 12 h HE

Qui :

Modératrice :

Fiona Sanderson

Gestionnaire principale des programmes, Fondation Brain Canada

Panélistes :

Aaron Phillips

Doyen associé (Innovation et commercialisation), École de médecine Cumming, Université de Calgary

Cindy Barha

Professeure adjointe, Faculté de kinésiologie, Université de Calgary

Grant Bruno

Professeur adjoint, Département de pédiatrie, Université de l'Alberta

Allison Sekuler

Présidente et scientifique en chef, Centre for Aging + Brain Health Innovation

Véronique Dugas

Présidente et directrice générale, Consortium québécois sur la découverte du médicament

Mira Puri

Directrice scientifique de la santé, de la science et de la recherche (HSR), Fondation Azrieli

Où : Virtuel

Inscription : https://sciencepolicy.ca/fr/event/future-leaders-in-canadian-brain-research/

Coût : Gratuit

Tout au long de la semaine, la Fondation Brain Canada diffusera également du contenu vidéo sur ses médias sociaux. Outre des témoignages, ces vidéos présenteront les points de vue de chercheuses et chercheurs de premier plan, mettant ainsi de l'avant les complexités du cerveau et les retombées concrètes de l'investissement dans la recherche.

« Le cerveau est le seul organe que l'on ne peut ni régénérer ni transplanter. C'est l'objet le plus complexe que nous connaissions, et nous devons donner la priorité à en prendre soin », a déclaré Ravi Menon, président du Comité de recherche de la Fondation Brain Canada.

La Semaine de la sensibilisation au cerveau 2026 est un appel à l'action : reconnaître qu'il est essentiel de protéger et de promouvoir la santé cérébrale tout au long de la vie, et qu'un investissement soutenu dans la recherche sur le cerveau représente l'une des plus importantes possibilités d'améliorer les résultats en matière de santé, de stimuler la croissance économique et de construire un avenir plus sain pour les Canadiennes et Canadiens.

Faits marquants : Les répercussions de la santé cérébrale

À propos de Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique et inestimable auprès des acteurs qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau favorise la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles neurologiques, ce qui, ultimement, contribue à améliorer la santé de la population canadienne et mondiale. Visitez Braincanada.ca/fr/.

