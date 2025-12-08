HALIFAX, NS, le 8 déc. 2025 /CNW/ - La Fondation Brain Canada est fière de s'associer à l'Université Dalhousie et au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse pour présenter le projet de tournée de présentation sur les neurosciences dans les écoles secondaires de la province. Ce programme de sensibilisation novateur présente les neurosciences aux élèves de 12e année au moyen de séminaires interactifs et adaptés au programme d'études et d'expositions pratiques.

(De gauche à droite) Naomi Sager, David Anderson, Viviane Poupon, James Fawcett, Annika Benson, Jennifer Bain, Victor Rafuse et Kerri McPherson à l’Université Dalhousie, le vendredi 5 décembre 2025. (Groupe CNW/La Fondation Brain Canada)

À la suite du succès d'un projet pilote auquel ont participé plus de 470 élèves à Halifax, l'initiative s'étendra à six écoles en 2025-2026, y compris dans les collectivités rurales. En suscitant de l'intérêt pour les STIM et en mettant en valeur de véritables carrières dans le domaine de la recherche, cet effort aide à préparer la prochaine génération de scientifiques et de professionnels de la santé en Nouvelle-Écosse.

« À La Fondation Brain Canada, nous croyons qu'il est essentiel d'inspirer les jeunes pour renforcer la capacité de recherche du Canada », a déclaré Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de La Fondation Brain Canada. « Ce projet offre aux élèves une occasion unique de voir la science en action et de s'imaginer en tant que futurs chefs de file de la recherche sur le cerveau au Canada. »

Vic Rafuse, directeur du Brain Repair Centre, ajoute : « Ce programme met les élèves en contact avec de véritables chercheurs et des outils de pointe, ce qui rend les neurosciences accessibles et passionnantes. Nous sommes ravis de voir le programme prendre de l'ampleur en Nouvelle-Écosse. »

La tournée de présentation crée également une occasion précieuse pour les étudiants des cycles supérieurs et du premier cycle de l'Université Dalhousie, ainsi que pour les chercheurs émergents, de renforcer leurs compétences en matière d'engagement du public et de communication scientifique.

« Le perfectionnement de solides compétences en communication scientifique et en engagement du public est précieux pour la croissance professionnelle des chercheurs émergents et, surtout, il favorise une meilleure compréhension des neurosciences », a déclaré Kate Shingler, directrice principale, Communications stratégiques de La Fondation Brain Canada.

La Fondation Brain Canada s'engage à soutenir des programmes qui renforcent la capacité de recherche du Canada.

Le projet a été rendue possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le Gouvernement du Canada (par l'intermédiaire de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada, et l'Université Dalhousie.

À propos de La Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle unique et inestimable en tant que coordonnateur national des gens qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau contribue à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la guérison des troubles du cerveau, ce qui, en fin de compte, améliore la santé de la population au Canada et dans le monde. Visitez Braincanada.ca/fr.

SOURCE La Fondation Brain Canada

Personne-ressource pour les médias : Kate Shingler, directrice principale, Communications stratégiques, Fondation Brain Canada, [email protected]