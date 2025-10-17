Une nouvelle plateforme pour transformer la recherche sur plusieurs maladies du cerveau

Financement de 4,2 M$ à l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS)

SHERBROOKE, QC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La recherche en neurosciences franchit un pas déterminant pour l'Université de Sherbrooke et son partenaire le CIUSSS de l'Estrie - CHUS y compris ses centres de recherche. Grâce à un appui de 4,2 M$ de la Fondation Brain Canada à l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke, ce financement permettra de mettre en place CANDID (Center for Accelerating Neuroscience Drug and Imaging Development), une plateforme translationnelle unique au pays, destinée à accélérer la découverte et le développement de nouveaux médicaments pour les pathologies du système nerveux central.

Des millions de personnes au Canada, et ici même en Estrie, sont touchées par des maladies du système nerveux central telles que le glioblastome, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie de Parkinson, le déclin cognitif ou encore la douleur chronique. Deux obstacles majeurs ralentissent actuellement la recherche sur ces maladies, qui figurent parmi les plus difficiles à traiter : des processus complexes et coûteux, et la barrière hématoencéphalique, cette structure protectrice qui empêche de nombreuses molécules thérapeutiques d'atteindre le cerveau. Percer ses mystères et trouver des stratégies pour la franchir constitue un axe prioritaire des travaux de l'équipe de recherche.

La plateforme CANDID s'attaquera à ces obstacles en réunissant sous une même structure des expertises complémentaires en chimie médicinale, en pharmacologie, en biologie cellulaire et structurale, en neuro-imagerie, en intelligence artificielle, en modélisation préclinique et en essais cliniques. Ce guichet unique pour réaliser des recherches de pointe constituera une ressource nationale centralisée pour la communauté scientifique.

« Nous souhaitons mettre en place un continuum de plateformes technologiques destiné à accélérer le passage entre la recherche fondamentale, préclinique et clinique. L'objectif est d'appuyer toutes les étapes clés du développement de nouveaux médicaments, de l'identification des molécules jusqu'à leur validation préclinique, afin d'augmenter les chances de succès lors des essais cliniques. »

Professeur Philippe Sarret, directeur scientifique de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS)

Un moteur d'innovation et de formation

En intégrant toutes les étapes du développement de médicaments pour le système nerveux central sur un même site, CANDID contribuera également à former la relève scientifique et à stimuler la croissance des secteurs biopharmaceutique et biomédical au pays.

« L'annonce de cette plateforme constitue une preuve supplémentaire de la formidable expertise de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke. Il s'agit d'une équipe de chercheuses et chercheurs chevronnés qui exercent un rôle de chef de file dans la recherche sur les médicaments notamment grâce à son approche interdisciplinaire et à sa communauté innovante. Cette contribution de Brain Canada permettra à l'IPS de renforcer la masse critique de scientifiques et l'expertise de recherche pour accélérer la découverte de médicaments tout en formant la relève. Je tiens à remercier Brain Canada pour son engagement financier et sa confiance. »

Professeur Jean-Pierre Perreault, recteur de l'Université de Sherbrooke

Une plateforme intégrée et intersectorielle

L'avènement de CANDID marque une étape importante dans la volonté du Canada de renforcer son autonomie en matière de production pharmaceutique et de se positionner comme un acteur de premier plan dans la découverte du médicament. Le projet s'inscrit dans le cadre des Subventions de soutien aux plateformes (SSP) 2024 de Brain Canada, qui visent à appuyer des infrastructures de recherche stratégiques.

« CANDID est une initiative ambitieuse et prometteuse. Elle reflète parfaitement les objectifs de nos SSP : investir dans des infrastructures habilitantes, soutenir la collaboration et l'innovation, et faire progresser la science au bénéfice de la population. »

Viviane Poupon, présidente et cheffe de la direction de Brain Canada

Des partenariats de choix pour repousser les connaissances

Cette plateforme mobilise des partenaires de choix afin de relever les défis de la recherche scientifique en neuroscience. Grâce aux partenaires WhiteLabs, Qubit et Nestlé Health Science ainsi que le CIUSSS de l'Estrie - CHUS, le Centre de recherche du CHUS et le Centre de recherche sur le vieillissement, les avancées pourraient se rendre dans les milieux industriel et clinique.

« Notre partenariat avec l'Université de Sherbrooke permet, entre autres, que la recherche et les soins soient des mondes complémentaires qui se nourrissent mutuellement pour transformer la science en solutions et les découvertes en espoir. Et CANDID est un pas de plus en ce sens. »

Stéphanie McMahon, directrice de la Direction de la coordination de la mission universitaire au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

