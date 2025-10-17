MONTRÉAL , le 17 oct. 2025 /CNW/ - La Fondation Brain Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de France Chrétien Desmarais, C.M., au poste de présidente de son conseil d'administration. Elle succède à Naomi Azrieli, O.C., D. Phil., qui restera en tant que présidente sortante.

Naomi Azrieli, ancienne présidente du conseil d’administration de la Fondation Brain Canada, en compagnie de France Chrétien Desmarais, nouvelle présidente du conseil d’administration de la Fondation. (Groupe CNW/La Fondation Brain Canada)

Membre fondatrice et présidente exécutive de TES Canada H2 inc., une entreprise spécialisée dans la production d'hydrogène vert, Mme Chrétien Desmarais possède plusieurs dizaines d'années d'expérience dans les affaires, la gouvernance et la philanthropie. Elle est actuellement vice-présidente de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal et vice-présidente de One Drop. Auparavant, elle a occupé des postes de direction, notamment celui de présidente fondatrice de la Fondation olympique canadienne et de Precinomics Solutions Santé Canada inc. Elle a également siégé au Conseil consultatif de l'Ordre du Canada, au Comité d'organisation des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver et à plusieurs conseils d'administration d'organisations de santé et de développement social.

« Mme Chrétien Desmarais est une dirigeante visionnaire qui possède une vaste expérience dans les domaines des affaires, de la santé et des causes sociales, a déclaré Viviane Poupon, présidente-directrice générale de Brain Canada. Son engagement à faire progresser la recherche et sa passion pour l'amélioration de la vie de la population canadienne en font la personne idéale pour diriger le conseil d'administration de Brain Canada, au moment où notre portée continue de s'amplifier à l'échelle du pays et du monde. »

Mme Chrétien Desmarais a étudié le droit et l'économie à l'Université d'Ottawa, a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université Concordia et est membre de l'Ordre du Canada.

Elle succède à Naomi Azrieli, qui a été présidente du conseil de Brain Canada pendant huit ans et a guidé l'organisation dans une période de croissance extraordinaire et de reconnaissance renouvelée du rôle vital de la recherche sur le cerveau au Canada. Sous sa direction, la Fondation a élargi ses partenariats, lancé des programmes de financement transformateurs et renforcé sa voix nationale en faveur de la santé du cerveau.

« Ça a été un grand honneur pour moi de présider le conseil de Brain Canada, a déclaré Mme Azrieli. Je suis profondément fière de ce que nous avons accompli ensemble et je ne peux que me réjouir de voir France Chrétien Desmarais assumer cette fonction. Sa vision, son énergie et son engagement à l'égard de la mission de Brain Canada permettront à l'organisation de continuer à prospérer et à améliorer considérablement la vie des gens partout au pays. »

« Au nom de toute l'organisation, je tiens à exprimer notre sincère gratitude à la Mme Azrieli, a ajouté Viviane Poupon. Nous avons la chance qu'elle reste avec Brain Canada en tant que présidente sortante, assurant ainsi la continuité et le soutien permanent de notre mission. »

« Je suis honorée d'assumer cette fonction à un moment aussi crucial pour la recherche sur le cerveau au Canada, a déclaré Mme Chrétien Desmarais. Le modèle de partenariat et d'innovation de Brain Canada favorise la découverte et transforme des vies. Je me réjouis à l'idée de travailler avec le conseil d'administration, le personnel et les partenaires pour poursuivre sur cette lancée incroyable. »

