MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - La Fondation Brain Canada (Brain Canada) est heureux d'annoncer la récente cohorte de bénéficiaires du programme Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau (Futurs leaders). Ce programme phare fournit un financement essentiel aux scientifiques en début de carrière dont les idées audacieuses font progresser la santé du cerveau.

Cette année, 22 chercheurs de tout le Canada recevront chacun 100 000 dollars, ce qui représente un investissement total de 2,2 millions de dollars dans la recherche d'avant-garde sur le cerveau. Le programme Futurs Leaders est rendu possible grâce à un don pivot de la Fondation Azrieli, auquel s'ajoute un don équivalent de Brain Canada par l'entremise du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), issu d'une entente novatrice entre le gouvernement du Canada (Santé Canada) et Brain Canada, ainsi que le soutien d'autres généreux donateurs et partenaires.

« Ces chercheurs exceptionnels en début de carrière s'attaquent à certains des défis les plus pressants en matière de santé du cerveau, a déclaré Viviane Poupon, Ph. D., présidente-directrice générale de Brain Canada. En investissant dans leur créativité et leur talent, nous jetons les bases de percées qui transformeront des vies. »

Une plateforme de partenariat

« La Fondation Azrieli est fière de s'associer à Brain Canada pour soutenir la prochaine génération de leaders scientifiques, » a déclaré Naomi Azrieli, OC, D. Phil., présidente et directrice générale de la Fondation Azrieli. « En donnant aux chercheurs en début de carrière les moyens de concrétiser des idées audacieuses et transformatrices, nous contribuons à des découvertes qui changeront des vies et amélioreront la santé du cerveau de tous les Canadiens. »

Depuis 2019, le programme Futurs Leaders a soutenu 131 scientifiques émergents, renforçant ainsi l'écosystème de recherche du Canada et veillant à ce que la prochaine génération de leaders dispose des ressources nécessaires pour poursuivre des travaux à haut risque et très fructueux.

« La recherche sur le cerveau est un investissement dans l'avenir des soins de santé au Canada, » a déclaré l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé. « Nous sommes heureux de soutenir la prochaine génération de scientifiques dont les travaux favoriseront des découvertes nouvelles et innovantes pour des traitements dans des domaines importants de la santé, tels que la santé mentale des jeunes, le fonctionnement du cerveau et les troubles neurodéveloppementaux. »

Favoriser l'innovation partout au pays

Ces Futurs leaders se pencheront sur des questions urgentes dans les domaines suivants :

Neurodéveloppement

Neurodégénérescence

Épilepsie

Santé mentale

Fonction cérébrale fondamentale

Les projets vont de la mise au point de nouveaux traitements pour l'épilepsie à la détermination d'interventions précoces pour lutter contre le suicide des jeunes, en passant par l'étude de rares troubles neurologiques du développement.

À propos des bénéficiaires

Dr Alexandre Caron - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), Université Laval Dre Ana Suller Marti - Institut de recherche du centre des sciences de la santé de London/Université Western Anastassia Voronova, Ph. D. - Université de l'Alberta Anthony Flamier, Ph. D. - Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine/Université de Montréal Dr Anthony Gifuni - Institut universitaire en santé mentale Douglas/Université McGill Argel Aguilar-Valles, Ph. D. - Université Carleton Benjamin De Leener, Ph. D. - Polytechnique Montréal/Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine Ciaran Murphy-Royal, Ph. D. - CRCHUM (Centre de recherche du CHUM affilié à l'Université de Montréal) Éric Samarut, Ph. D. - CRCHUM (Centre de recherche du CHUM affilié à l'Université de Montréal)) Dre Gayatri Saraf - Hôpital d'Ottawa/Université d'Ottawa Hong Han, Ph. D. - Université McMaster Ina Anreiter, Ph. D. - Université de Toronto Jérôme Fortin, Ph. D. - Le Neuro (Institut-hôpital neurologique de Montréal), Université McGill Julie Ottoy, Ph. D. - Institut de recherche Sunnybrook/Université de Toronto Dr Louis Gagnon - Centre de recherche CERVO/Université Laval Michael Tymko, Ph. D. ‒ Université de Guelph Paul Masset, Ph. D. ‒ Université McGill Paul Sabatini, Ph. D. ‒ IR-CHUM (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill) Dr Peter Zhukovsky ‒ CAMH (Centre de toxicomanie et de santé mentale)/Université de Toronto Shreejoy Tripathy, Ph. D. ‒ CAMH (Centre de toxicomanie et de santé mentale)/Université de Toronto Dr Simon Thebault ‒ Le Neuro (Institut-hôpital neurologique de Montréal), Université McGill Xian Wang, Ph. D. ‒ Université Queen's

À propos de nos donateurs et partenaires

En plus du don important de la Fondation Azrieli, le programme Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau est soutenu par de nombreux généreux donateurs, dont la Fondation de la famille Alvin Segal, la Fondation de la famille Arrell, la Fondation Hewitt, la Fondation Erika Legacy, la Fondation commémorative Lotte et John Hecht, la Barry and Laurie Green Family Charitable Trust, la Fondation Crabtree, la Fondation de la famille Tavares, la Fondation GJ Garden of Life et la Fondation de la famille Catherine et Maxwell Meighen; ainsi que des partenaires, soit l'Institut du vieillissement des IRSC, la Société canadienne de la SLA, la Women's Brain Health Initiative et la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada.

À propos de Brain Canada

La Fondation Brain Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré qui appuie la recherche sur le cerveau au Canada en finançant des travaux novateurs capables de changer la donne. Nous augmentons l'échelle et la portée du financement afin d'accélérer le rythme des découvertes et d'en optimiser les retombées.

À propos de la Fondation Azrieli

La Fondation Azrieli soutient des initiatives dans les domaines de l'éducation, de la science et des soins de santé, de la recherche et des arts, au Canada comme en Israël. Grâce à une philanthropie innovante et stratégique, la Fondation s'efforce de donner aux personnes de toutes confessions, de tous âges et de toutes origines les moyens de réaliser leur plein potentiel et de provoquer des changements positifs dans leurs communautés. Pour en savoir plus : https://azrielifoundation.org/fr/

