La Fondation AMC annonce les bénéficiaires des subventions « Canadiens en santé » de cette année

TORONTO, le 11 août 2019 /CNW/ - La Fondation AMC est heureuse de faire connaître les 15 bénéficiaires des subventions « Canadiens en santé » de 2019. Lancé en 2018, le programme de subventions « Canadiens en santé » appuie les initiatives communautaires qui améliorent la qualité de vie des patients et des populations vulnérables locales. Cette année, 15 subventions de 20 000 $ permettront de soutenir des initiatives sur la santé mentale et la consommation de substances chez les jeunes, partout au pays.

« Nous savons que la santé mentale et la consommation de substances sont deux grands déterminants de la santé, en particulier chez les jeunes et les populations vulnérables », dit Allison Seymour, présidente de la Fondation AMC. « Nous voulons améliorer la santé de la population canadienne et soutenir la profession par des dons importants à des organismes de bienfaisance afin d'encourager l'excellence en santé. »

Les bénéficiaires des subventions « Canadiens en santé » de 2019 sont les suivants :

Créée par l'Association médicale canadienne, la Fondation AMC verse des dons importants à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés et à des donataires reconnus qui contribuent à promouvoir l'excellence en santé. Avec ses partenaires - associations médicales, sociétés affiliées et organismes de bienfaisance - elle finance des programmes et des initiatives qui ont une influence positive sur la santé des Canadiens et qui touchent les médecins et les apprenants en médecine.

