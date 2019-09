La firme de gestion de placements Claret se joint à Croesus

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Croesus, chef de file en gestion de portefeuille, annonce sa relation d'affaires avec son tout premier client institutionnel, la firme Claret, spécialisée dans la gestion de portefeuille de placements pour des investisseurs privés à valeur nette élevée.

Fondée en 1996 en plein cœur de Montréal, Claret compte maintenant près d'une quarantaine d'employés à Montréal et à Toronto. Sa clientèle est composée d'investisseurs qui recherchent une gestion discrétionnaire et elle gère un actif total de 1,7 milliard de dollars pour plus de 1 000 clients (unités familiales).

Dans le cadre de cette entente entre la FinTech Croesus et Claret, plusieurs modules et fonctionnalités du logiciel tout-en-un seront implantés. L'implantation qui a eu lieu en avril 2019 permettra à la firme de bénéficier de la haute performance et de la grande fiabilité qu'offrent le portail client Croesus Investisseur, le Gestionnaire du risque et de la conformité et les API. Elle pourra aussi assurer à Claret l'atteinte de ses objectifs clients en se basant sur le calcul de performance, la génération de relevés clients, le rééquilibrage et la création de modèles basée sur une stratégie de comptes à gestion unifiée ou de comptes à gestion séparée.

« Claret est ravie d'adopter les solutions de gestion de portefeuille de Croesus, une FinTech canadienne bien établie et réputée pour être une chef de file innovante en matière de gestion de portefeuille, de génération de rapports clients, de création de modèles et d'analyse de performance. Cette nouvelle relation d'affaires nous permettra d'être plus productifs, plus efficaces et surtout, d'offrir un service encore plus incomparable à nos clients », a affirmé Monique Gravel, Chef de la direction chez Claret.

En plus de tirer profit de l'utilisation du logiciel de gestion de portefeuille le plus performant et le plus fiable sur le marché, Claret a aussi pu bénéficier du soutien des services professionnels de Croesus afin de faciliter le processus d'implantation, de la signature du contrat à la livraison finale.

« Nous sommes convaincus que cette relation sera des plus enrichissantes pour nos deux entreprises. Tout comme Claret, la prestation d'un service de la plus haute qualité est une priorité pour Croesus. Claret peut compter sur notre soutien et notre expertise dans l'atteinte de ses objectifs d'affaires en matière de gestion de placements», a commenté Sylvain Simpson, président de Croesus.

« Il est essentiel pour nous de collaborer avec un partenaire technologique qui comprend la complexité de notre firme, l'évolution de la réglementation, le développement rapide de la technologie, la nature vaste et diversifiée des investissements et, bien sûr, l'essence même de la communication client dans les deux langues officielles », a ajouté madame Gravel.



À propos de Croesus

Fondée en 1987, Croesus est une fintech offrant des solutions de gestion de patrimoine de pointe, conviviales et hautement sécurisées. Comptant plus de 180 employés à Montréal et à Toronto, la chef de file canadienne tire profit d'une expertise et d'un savoir-faire lui permettant d'offrir des produits et services axés sur les besoins de l'industrie des services financiers. Ses solutions de gestion de portefeuille ainsi que ses interfaces de programmation (API) maximisent la performance et son outil d'analyse de données permet aux professionnels en services financiers de prendre des décisions éclairées. À travers les années, Croesus a remporté plusieurs prix en tant que fournisseur de produits de haute qualité, mais aussi en tant qu'employeur de choix. En 2019, Croesus acquiert softTarget, une entreprise spécialisée dans le rééquilibrage de portefeuilles, et intègre leur logiciel phare iBalance à son offre de solutions sophistiquées.

SOURCE Croesus

Renseignements: Contact média : Jessica Caruso, Directrice, Marketing et communications, Canada : (855) 243-6101 poste 197, É.-U. : (888) 769-0016 poste 197, jessica.caruso@croesus.com

Related Links

https://www.croesus.com/