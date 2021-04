« Il a fallu composer dans la majorité des cas avec un environnement déjà largement occupé, en marge duquel il fallu créer de nouveaux branchements pour les réseaux d'aqueduc et d'égoûts , sans compter les systèmes de gestion des eaux pluviales, les connexions nécessaires à tous les services d'utilité publique, etc… » a dit le président et chef de la direction du cabinet, Alexandre Latour, en insistant sur le fait que le facteur-temps avait constitué un défi et obstacle supplémentaire, en raison du caractère de haute urgence de la situation découlant de la pandémie.

Ces pavillons temporaires reliés aux établissements en place par des corridors indépendants sécuritaires ont la vertu, d'ajouter monsieur Latour, de permettre d'éviter de regrouper des patients dans une même pièce, ou encore d'isoler ceux qui sont atteints de la maladie : ce qui est une solution pratique à la vétusté de plusieurs établissements dans lesquels on dénombre encore, dans bien des cas, des chambres à occupation double ou multiple; ce qui peut favoriser la contagion, les éclosions. À l'hôpital de Verdun, ce sont tous les mêmes services qui ont permis à un chapiteau, cette fois, de bénéficier des mêmes fonctionnalités que celles d'un bâtiment permanent ou temporaire. « Nous sommes vraiment fiers d'avoir pu contribuer ainsi à notre façon, avec notre expertise particulière, à la lutte à cette pandémie qui pose de jour en jour des défis sans cesse nouveaux » a poursuivi monsieur Latour.

Dans le seul secteur de la santé, Équipe Laurence a réalisé ces dernières semaines des projets totalisant des centaines de milliers de dollars d'honoraires, cependant que du côté des écoles, c'est un contrat de 1,2M $ dont la firme vient d'hériter du Centre de service scolaire de Montréal.

Les travaux de plans et devis pour la restauration des sites des écoles Gadbois, Saint-Antoine, Marie-Claret, Hélène-Boulé viennent incidemment d'être amorcés, cependant que la gestion des suivis techniques de travaux pour les écoles Alphonse-Desjardins, Gabrielle-Roy et Louis-Riel, du seul Centre de service scolaire de Montréal débuteront prochainement. Ces projets devraient être livrés dans les prochaine mois pour certains et en 2022 pour d'autres.

Le président d'Équipe Laurence a par ailleurs enchainé en mentionnant que plusieurs projets d'écoles modulaires étaient actuellement dans les cartons du cabinet afin de satisfaire les besoins de divers centres de service scolaire de la grande région métropolitaine.

Monsieur Latour a conclu en disant que l'avenir s'annonçait plus que prometteur dans ces deux marchés institutionnels spécifiques et qu'Équipe Laurence entendait bien s'y développer une niche susceptible de l'amener à œuvrer, dans ce domaine, tout comme dans le monde municipal, partout au Québec, là où les besoins en matière de génie civil, des plus modestes aux plus audacieux, sont encore à combler.

SOURCE Équipe Laurence

