SAINTE-ADÈLE, QC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - La firme d'ingénierie Équipe Laurence de Ste-Adèle vient de réaliser un doublé, en raflant deux grands prix parmi les plus prestigieux décernés annuellement au Québec.

Le président Alexandre Latour, Julien Levesque ing. Associé principal, et Vincent Bouré ing. M. Sc. Associé principal sont fiers de partager ces honneurs avec l’ensemble des employés et partenaires d’Équipe Laurence. (Groupe CNW/Équipe Laurence)

C'est dans la catégorie Architecture - bâtiment durable que son nouveau siège social de Ste-Adèle, appelé Campus Équipe Laurence, s'est vu attribuer l'un des Grands Prix du design , à l'issue d'une soirée gala reconnaissance qui s'est déroulée ces jours derniers à Québec. Le Campus Équipe Laurence a retenu l'attention du jury de cette 16e édition, en raison du fait que celui-ci, conçu en coopération avec TLA Architectes, témoigne de la créativité, de l'innovation et de l'ingéniosité de cette infrastructure au potentiel écoénergétique unique. Ce concours a pour objectif premier de célébrer chaque année l'excellence et le talent de créateurs et des entreprises qui se sont démarqués par une pratique exemplaire et innovatrice. Outre le facteur créativité, l'innovation et l'ingéniosité de cette infrastructure au potentiel écoénergétique unique ont particulièrement séduit le jury qui lui a ainsi décerné un prix platine.

Grands Prix du génie-conseil québécois

Le Campus Équipe Laurence a aussi fait l'objet, dans la catégorie Bâtiment mécanique-électrique, d'une reconnaissance des pairs de ses concepteurs et créateurs, en marge, cette fois, de la 21e édition des Grands Prix du génie-conseil québécois de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG). Un grand prix Léonard a donc été décerné à la firme et BPA, pour ce campus qui puise son énergie à même les rejets d'eau de la municipalité, une technologie baptisée « cloacothermie » pour la circonstance : un projet qui repousse les limites du possible et une première au Québec, de l'avis même de l'industrie.

« Nous sommes immensément fiers de la reconnaissance reçue pour le projet du Campus Équipe Laurence. Ce projet est le fruit d'une belle collaboration entre notre firme et nos partenaires et nous sommes heureux de partager ce succès avec eux. » a dit en guise de conclusion, son président, Alexandre Latour, tout en soulignant la volonté et la détermination des employés de la firme à toujours cultiver l'esprit d'innovation et de créativité dans une perspective d'efficacité et de productivité.

