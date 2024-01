STE-ADÈLE, QC, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Poursuivant une croissance accélérée, l'étoile montante du secteur de l'ingénierie civile, Équipe Laurence, de Sainte-Adèle, vient d'ajouter la ville de Beloeil à son réseau étendu de succursales professionnelles. Après Ste-Adèle, Joliette, Gatineau, Mont-Laurier et Boisbriand, Équipe Laurence aura donc pignon sur rue, dès la mi-novembre, dans l'illustre Vieux-Moulin de Beloeil, au 991, boulevard Richelieu. Cette implantation répond parfaitement aux exigences du plan de développement et d'expansion du cabinet qui compte déjà dans sa clientèle plusieurs dizaines de municipalités de tailles diverses, dans les régions périphériques du grand Montréal, en l'occurrence, l'Outaouais, Lanaudière, Laurentides, le nord du Québec et maintenant, la Montérégie.

À peine installés dans les nouveaux locaux de Beloeil, les ingénieurs et techniciens d’Équipe Laurence planchent sur plusieurs contrats de projets en développement en Montérégie. (Groupe CNW/Équipe Laurence)

« Nous avons déjà dans notre carnet de commandes trois projets d'importance, pilotés par plusieurs de nos ingénieurs et professionnels; à St-Amable, Frelighsburg, non loin de la frontière du Vermont, et Lac Brome » a dit le président et chef de la direction de la firme, Alexandre Latour, en soulignant que l'un d'eux constituerait un projet d'habitation au concept innovant.

Pour la direction de la firme, la Montérégie regorge d'opportunités de développement stimulantes alors que le secteur industriel est en nette croissance et que les investissements privés sont en hausse avec une total de trois milliards 600 millions de dollars (3,6 G$) en 2022. Cette région connait d'ailleurs l'une des meilleures croissances démographiques du Québec depuis plus de 30 ans, avec une population de 1 475 578 personnes.

L'ouverture du bureau d'Équipe Laurence sur la Rive-Sud de Montréal a donc pour objectif d'étendre ses services sur le territoire, tout en favorisant le recrutement actif des professionnels de la région.

Alexandre Latour, ing. a conclu en se disant persuadé que l'entreprise saura trouver une place de choix dans le secteur privé autant que dans le secteur public, avec la présence de 13 MRC et territoires équivalents (TE) et de 4 municipalités parmi les 20 plus populeuses du Québec dans ce territoire de choix.

SOURCE Équipe Laurence

Renseignements: Source: Alexandre Latour, ing., Président and chef de la direction; Contact: Alexandre Dumas, 514 898-4636 (cell), [email protected]