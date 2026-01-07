SHERBROOKE, QC, le 7 janv. 2026 /CNW/ - C'est en tenant compte de la position enviable dont jouit la Ville-Reine de l'Estrie que la firme d'ingénierie civile Équipe Laurence a décidé d'ajouter un maillon important à son réseau québécois en s'implantant à Sherbrooke, la 6e ville en importance au Québec.

Trois des membres de la nouvelle équipe de la firme à Sherbrooke, Luka Juneau, CPI, Henri Nadeau, ing., et Mathis Kingsley composent l’une des nouvelles cellules de talent qui œuvre au développement des projets dans Sherbrooke et la région de l’Estrie. (Groupe CNW/Équipe Laurence)

Située au 805, rue Galt Ouest, cette nouvelle place d'affaires de la firme devient, avec une première cohorte de 5 employés, la 8e composante du réseau Équipe Laurence qui couvre déjà les grands marchés de Montréal, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie, et de l'Abitibi-Témiscamingue avec un siège social à Ste-Adèle dans les Laurentides.

« Avec 7 MRC et 89 municipalités en Estrie, nous espérons mettre à profit notre solide expertise municipale. Ayant réalisé des projets auprès de plus de 150 municipalités, cette nouvelle étape représente pour nous une occasion de bâtir de nouveaux partenariats durables et innovants. a dit aujourd'hui le président d'Équipe Laurence, Alexandre Latour, pour qui la connaissance pointue du fonctionnement des services techniques et des problématiques qu'une ville peut connaître, constitue un atout de premier ordre.

Équipe Laurence s'est forgé une réputation d'excellence dans le génie municipal. De l'accompagnement pour les demandes de subventions à la réalisation de projets variés - réfection d'infrastructures, gestion des eaux pluviales, stations de pompage, bâtiments, stationnements, plans directeurs, écocentres et sites d'élimination des neiges - la firme maîtrise chaque étape, de la conception à la mise en œuvre. Son savoir-faire repose sur des technologies de pointe, des solutions durables et économiques, tout en minimisant l'empreinte écologique et en valorisant les ressources locales.

Alexandre Latour a d'ailleurs noté de nombreuses similitudes entre les municipalités de l'Estrie et celles des Laurentides qui présentent des réalités comparables. Pour ce dernier, Sherbrooke est un choix naturel, logique et stratégique; la ville et ses voisines immédiates recelant d'une demande commerciale estimée à 4,1 G$, annuellement, et ce, dans un rayon de 60 km. Tout cela est sans compter la présence de parcs scientifiques de réputation, de centres de recherche privés ou publics, d'entreprises à fort contenu de R-D et de facultés universitaires dont Équipe Laurence peut devenir un indéfectible allié.

Monsieur Latour a ajouté que le choix de Sherbrooke était aussi motivé par le fait que la ville offre une belle proximité avec l'Université de Sherbrooke, facilitant ainsi le recrutement de stagiaires et de finissants, tout en renforçant l'équipe en place et la capacité d'innovation de la firme qui a reçu, au fil des dernières années, de prestigieux prix en matière d'innovation, notamment.

Monsieur Latour a conclu en disant avoir la conviction que la venue d'Équipe Laurence à Sherbrooke saura faire la différence avec une offre de services à valeur ajoutée dans l'écosystème des services professionnels en Estrie.

SOURCE Équipe Laurence

Source: Alexandre Latour, ing., Président; Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636, [email protected]