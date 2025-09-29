« Chez Foresters, nous croyons que des communautés fortes se bâtissent lorsque les gens s'unissent pour atteindre un objectif commun », a déclaré Matt Berman, président et chef de la direction de la Financière Foresters. « Cette aire de jeux est plus qu'un simple lieu où s'amuser, c'est aussi un espace où les enfants peuvent rêver, les familles, se retrouver, et les voisins, se rapprocher. Nous sommes fiers de nous associer à KABOOM! et au Boys and Girls Club of East Scarborough pour apporter de la joie et offrir des possibilités qui perdureront pour les générations à venir. »

La construction de cette aire de jeux s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à garantir à chaque enfant l'accès à des aires de jeux sûres et attrayantes. En collaboration avec des partenaires tels que la Financière Foresters, KABOOM! poursuit sa mission visant à mettre fin aux inégalités en matière d'espaces de jeux, afin que tous les enfants du Canada puissent profiter des bienfaits physiques, sociaux et émotionnels des jeux actifs. Bien que cela ne fasse pas partie de la journée de construction du 27 septembre, une clôture sera installée après la construction de l'aire de jeux afin de protéger les enfants d'une route très fréquentée, une étape importante dans la création d'un environnement sûr et accueillant où les enfants peuvent jouer librement et en toute confiance.

L'aire de jeux complète également l'initiative Yemoja Village, située à proximité, qui transforme l'ancienne propriété de la West Hill United Church en 47 logements abordables pour les jeunes issus de minorités ethniques. Plus qu'un simple projet immobilier, c'est un symbole d'espoir qui montre ce que les communautés peuvent accomplir lorsqu'elles s'unissent pour créer des espaces sûrs et un avenir meilleur.

« Le jeu est essentiel au développement sain des enfants et cette nouvelle aire de jeux offrira aux enfants et aux familles de notre communauté un espace sûr et joyeux où se réunir, grandir et créer des liens », a déclaré Utcha Sawyers, p. d.-g. du Boys and Girls Club of East Scarborough et du MAAT Youth Innovation & Cultural Centre. « Nous sommes reconnaissants envers la Financière Foresters et KABOOM! pour leur soutien, qui nous aide à créer un lieu où nos jeunes peuvent imaginer, explorer et réaliser leur plein potentiel. »

La réalisation de votre sécurité financière et votre mission

Depuis plus de 150 ans, Foresters aide les familles à protéger leur avenir financier. Mais nous ne nous arrêtons pas là. En tant qu'organisation guidée par sa raison d'être, nous donnons à nos membres des occasions d'améliorer leur santé, de soutenir leurs communautés locales et de défendre les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous offrons des produits d'assurance vie au Canada et aux États-Unis, et des produits d'assurance vie et d'épargne au Royaume-Uni, tout en aidant nos membres à faire tout le bien qu'ils souhaitent faire.

Depuis 1874, nous sommes d'inébranlables bâtisseurs de communautés. Aujourd'hui, la durabilité, la conscience environnementale et la responsabilité sociale sont au cœur de la réalisation de notre objectif. Cet engagement nous pousse à offrir des bénéfices de membre1 pertinents tout au long de la vie, tels que les subventions Foresters AideMC qui unissent les communautés, les bourses d'études sur concours2 pour favoriser le développement de futurs leaders et bien d'autres initiatives conçues pour créer un monde où le bien prospère. Ensemble, nous faisons la différence tout en inspirant les nouvelles générations à redonner. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Pendant 24 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de A.M. Best3.

À propos du Boys and Girls Club of East Scarborough

Depuis plus de 60 ans, BGC East Scarborough est un partenaire de confiance au sein de la communauté, offrant des possibilités à des milliers de familles. Notre centre culturel et d'innovation pour les jeunes MAAT offre aux jeunes noirs, autochtones et de couleur un espace où ils peuvent explorer leur créativité et accéder à des outils qui leur permettent de s'épanouir. Services communautaires. Relations positives. Respect et appartenance. Les possibilités changent tout.

Pour en savoir plus, visitez https://www.esbgc.ca/ et suivez-nous sur les médias sociaux @bgc_es et @maat_youth

À propos de KABOOM!

KABOOM! est l'association nationale à but non lucratif qui s'est engagée à mettre fin à l'inégalité de l'accès à un terrain de jeux, une réalité qui fait que les enfants n'ont pas tous accès à une aire de jeux de qualité, en particulier dans les communautés de couleur. Depuis 1996, KABOOM!, en collaboration avec des enfants et des communautés, a créé ou transformé plus de 17 000 espaces de jeux pour que 12 millions d'enfants aient accès aux possibilités et aux avantages essentiels qu'elles leur offrent. KABOOM! continue de progresser dans le cadre de son Initiative 25 en 5 pour mettre fin aux inégalités en matière d'aires de jeux grâce à de nouveaux partenariats dont l'objectif est d'accélérer les efforts déployés dans 25 municipalités afin de réaliser sa mission à grande échelle à travers les États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site kaboom.org ou participez à la conversation sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

______________ 1 Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis, ou ne plus être offerts. 2 Le bénéfice de bourses d'études sur concours est administré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS). 3 La cote A.M. Best attribuée le 6 septembre 2024 reflète la solidité globale et la capacité de règlement des sinistres de l'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF), mais ne s'applique pas au rendement des produits non émis par l'OIF. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote. La Financière Foresters et Foresters, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters Renouveau, Rabais des membres de Foresters, Foresters Go, le logo de Foresters Go et Aider autrui est notre raison d'être sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.

