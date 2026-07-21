La Financière Foresters et KABOOM! célèbrent deux décennies de partenariat avec un nouvel espace de jeu à Calgary

« Depuis vingt ans, la Financière Foresters et KABOOM! travaillent ensemble pour donner à un plus grand nombre d'enfants des endroits formidables où jouer, et des journées comme celle-ci représentent le meilleur de ce que nous faisons », a déclaré René Zanin, chef, Affaires juridiques, Administration et Adhésions. « Nous sommes une organisation fraternelle axée sur une raison d'être, et il n'y a pas de preuve plus claire de cela qu'une cour d'école remplie d'enfants avec un tout nouvel endroit où courir, grimper et simplement être des enfants. Je suis fière d'être à Calgary pour aider à construire cet espace de jeu avec la Financière Greatway et la communauté de la FFCA et pour voir tout cela se concrétiser », a déclaré Andrea Frossard, directrice commerciale, Financière Foresters

« Les espaces de jeu sont un élément emblématique de l'enfance, où les enfants acquièrent de la confiance, tissent des liens et forment des souvenirs qui dureront toute leur vie », a déclaré Lysa Ratliff, présidente-directrice générale de KABOOM! « À l'occasion du 30e anniversaire de KABOOM! et de sa mission de protection de l'enfance par le jeu, nous sommes fiers de nous associer à la Foundations for the Future Charter Academy et à la Financière Foresters pour donner vie à ce nouvel espace de jeu. Ce projet reflète le pouvoir des collectivités et des partenaires qui travaillent ensemble pour créer des espaces accueillants et remplis de joie où les enfants se sentent valorisés et où ils ressentent un sentiment d'appartenance. Surtout dans l'environnement difficile d'aujourd'hui pour les enfants, il est plus important que jamais de nous unir pour veiller à ce que chaque enfant ait accès à des endroits sécuritaires et inspirants où jouer et grandir. »

Beaucoup d'entre nous savent ce que c'est que de repartir à zéro (un nouveau pays, une nouvelle carrière ou une saison difficile) et de travailler pour que vos enfants puissent avoir une meilleure enfance que vous. Cette enfance se produit dans des endroits comme celui-ci. Nous sommes reconnaissants envers la Financière Foresters et KABOOM! de nous avoir laissé construire l'espace à leurs côtés », a déclaré Danica Antonio, présidente-directrice générale de la Financière Greatway.

« Nous sommes extrêmement enthousiasmés par ce projet et par les répercussions importantes qu'il aura sur nos élèves et sur la collectivité de Mayland Heights, a déclaré Erin Petley-Kerr, directrice associée du campus Northeast Elementary Campus de la FFCA. Cette initiative représente une occasion de renforcer davantage notre milieu d'apprentissage, d'appuyer la croissance des élèves et d'approfondir notre lien avec la collectivité dont nous sommes fiers de faire partie. »

Les membres de la collectivité ont dirigé la création de l'espace de jeu, de la conception à l'installation. En avril, des enfants du Northeast Elementary Campus ont partagé des dessins de leurs espaces de jeu de rêve avec les organisateurs du projet et ces idées ont été intégrées dans la conception du nouvel espace de jeu. Le projet représente un progrès pour ce qui est de veiller à ce que chaque enfant ait un endroit où jouer, un espace de jeu moderne dont pourront profiter chaque année plus de 420 enfants et membres de la collectivité.

À propos de la Financière Foresters

Sécurité financière et réalisation de votre objectif

Depuis plus de 150 ans, la Financière Foresters aide les familles à protéger leur avenir financier, mais nous ne nous arrêtons pas là. En tant qu'organisation axée sur un objectif, nous donnons à nos membres la possibilité d'améliorer leur santé, de soutenir leurs collectivités locales et de défendre les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous offrons de l'assurance vie aux États-Unis et au Canada, ainsi que des solutions d'assurance vie et d'épargne au Royaume-Uni, tout en nous associant à nos membres pour les aider à donner au suivant.

Depuis 1874, nous sommes des bâtisseurs communautaires inébranlables. Aujourd'hui, la durabilité, la conscience environnementale et la responsabilité sociale sont essentielles à la réalisation de notre objectif. Cet engagement nous pousse à offrir des avantages viagers significatifs1, comme des subventions de Foresters AideMC qui unissent les communautés, des bourses d'études2 sur concours pour soutenir les futurs leaders et d'autres initiatives conçues pour créer un monde où le bien prospère. Ensemble, nous changeons la donne tout en inspirant les nouvelles générations à donner en retour. La Financière Foresters est le nom commercial de l'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Pendant 25 ans, l'Ordre Indépendant des Forestiers a obtenu une note de « A » (soit « excellent ») de la part de A.M. Best3.

À propos de la Foundations for the Future Charter Academy

La Foundations for the Future Charter Academy (FFCA) est l'une des principales écoles publiques à charte de l'Alberta. Elle dessert environ 4 000 élèves de la maternelle à la 12e année dans huit campus de Calgary. Depuis 1997, la FFCA a bâti son approche autour de l'excellence académique, du développement du caractère, de la participation des parents et du leadership du personnel dans un environnement sécuritaire et bienveillant. Pour en savoir plus, visitez ffca-calgary.com.

À propos de la Financière Greatway

La Financière Greatway est une société canadienne de gestion d'assurance qui se consacre à aider les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise à obtenir une sécurité financière grâce à des solutions d'assurance vie et d'assurance connexe. En partenariat avec les principaux fournisseurs d'assurance au Canada, la Financière Greatway soutient un réseau national d'agents d'assurance vie autorisés et possède des ressources de formation, de technologie et de développement commercial de pointe. Guidée par sa philosophie (Investir dans le bonheur, Investir en vous), la Financière Greatway s'engage à rendre la protection financière plus accessible tout en donnant aux gens les moyens de bâtir une carrière enrichissante et d'avoir une incidence durable dans leur collectivité.

À propos de KABOOM!

KABOOM! est l'organisme national sans but lucratif qui s'est engagé à mettre fin à l'inégalité dans les espaces de jeu - une réalité qui fait que tous les enfants, en particulier ceux issus des communautés de couleur, n'ont pas accès à des lieux de jeux de qualité. Depuis 1996, KABOOM! a établi des partenariats avec des enfants, des collectivités et des partenaires publics et privés pour transformer plus de 17 000 aires de jeu, élargissant ainsi l'accès aux avantages physiques, mentaux et sociaux du jeu pour plus de 12 millions d'enfants à l'échelle du pays. Comme KABOOM! célèbre son 30e anniversaire, l'organisme met l'accent sur des solutions communautaires grâce à des partenariats public-privé, à la recherche, à l'élaboration de politiques et à la défense des intérêts afin d'améliorer la situation actuelle de nos enfants et de faire entendre la voix des jeunes dans l'établissement d'un accès équitable aux aires de jeu et à la nature. En collaboration avec des partenaires de tous les secteurs, KABOOM! bâtit l'infrastructure de jeu dont les enfants ont besoin pour grandir heureux et en santé pour les générations à venir. Apprenez-en plus à l'adresse kaboom.org ou participez à la conversation sur Facebook, Instagram, et LinkedIn.

____________ 1 Les avantages offerts par la Financière Foresters à ses membres sont non contractuels et sont assujettis aux exigences d'admissibilité, à la disponibilité, aux définitions et aux restrictions propres à chacun des avantages. Ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis. 2 Les bourses sur concours sont administrées par International Scholarship and Tuition Services, Inc. Les membres admissibles, ainsi que leur conjoint, leurs enfants à charge et leurs petits-enfants, peuvent présenter une demande, sous réserve des critères d'admissibilité applicables et des lignes directrices sur les bourses d'études sur concours de leur province ou territoire. 3 La cote d'A.M. Best attribuée le 27 octobre 2025 met en évidence la solidité financière globale et la capacité de paiement des sinistres de L'Ordre Indépendant des Forestiers (L'OIF), mais ne vise pas le rendement des produits non émis par l'OIF. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui ont une forte capacité à respecter leurs obligations courantes envers les titulaires de polices et qui ont globalement un bilan, un rendement d'exploitation et un profil d'entreprise solides par rapport aux normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes allant de « A++ » à « F », où les cotes « A++ » et « A+ » sont les meilleures et les cotes « A » et « A- » sont excellentes. Consultez le site ambest.com pour connaître notre cote la plus récente. La Financière Foresters, Foresters, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters Renouveau, Rabais des membres de Foresters, Foresters Go et le logo de Foresters Go sont les noms commerciaux et des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto [Ontario], Canada M3C 1T9) et de ses filiales. 426054 CAN/FR (07/26)

SOURCE The Independent Order of Foresters

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : Melanie Gaskin, Gestionnaire principale, Communications, Financière Foresters, [email protected]