La Financière Foresters accueille de nouveaux membres à son conseil d'administration

TORONTO, le 25 juin 2025 /CNW/ - La Financière ForestersMC (Foresters), l'assureur vie fraternel qui redéfinit l'expérience grâce à l'innovation guidée par sa raison d'être, a le plaisir d'annoncer l'élection de son nouveau conseil d'administration, qui entame un mandat de quatre ans reposant sur des objectifs précis et un engagement indéfectible envers le bien-être de ses membres.

Katherine A. Bardswick, Michael C. Edge, Daniel J. Fortin, Richard P. Hennick, Shelly A. Herman, Michael Lombardi, Janice M. Madon, Gino A. Scapillati, Robert W. Wight et Cynthia L. Worley ont été réélus au conseil d'administration.

Lynn E. Oldfield, qui a été présidente-directrice générale de la Compagnie d'assurance AIG du Canada de 2008 à 2023 et continue d'exercer les fonctions de directrice non exécutive d'AIG, se joint au conseil d'administration en tant qu'administratrice indépendante. Linda J. Seymour, qui a été nommée directrice générale du Groupe, présidente-directrice générale de HSBC Canada en 2020 et a dirigé l'organisation jusqu'à sa vente réussie à RBC en 2024, se joint également au conseil d'administration; de même que Martin I. Sheerin, ancien directeur financier de John Hancock Financial Services, qui possède une expertise approfondie en matière de gouvernance, d'information financière, de gestion des risques et de gestion du capital, et Nikki L. Sorum, ancienne responsable des ventes et de la distribution chez Thrivent, où elle a dirigé plus de 2 000 conseillers financiers servant 2,4 millions de clients.

Le conseil d'administration a renommé Daniel Fortin comme président pour les quatre prochaines années.

« C'est un honneur de servir une organisation qui a su traverser les épreuves en restant fidèle à sa mission », a déclaré M. Fortin. « J'ai pu constater par moi-même comment Foresters répond aux besoins évolutifs de ses membres, sans jamais perdre de vue ses valeurs. Alors que nous entamons un nouveau chapitre, je suis profondément inspiré par la force de notre conseil d'administration, le dévouement de nos équipes et l'esprit inébranlable de nos membres. Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir où faire le bien n'est pas qu'une mission, mais une raison d'être. »

Les membres dirigeants ont réélu Richard Hennick à titre de président fraternel international et Shelly Herman, au poste de vice-présidente internationale.

Matt Berman, président et chef de la direction de la Financière Foresters, a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau chapitre. « Nous sommes reconnaissants envers les membres de notre conseil d'administration, nouveaux et anciens, pour leur service et leurs conseils alors que nous réinventons l'impact de l'assurance vie dans la vie de nos membres. L'expérience et la vision de nos membres seront inestimables alors que nous continuons à innover tout en restant fidèles à nos valeurs. Je tiens aussi à remercier les membres sortants du conseil d'administration pour leur dévouement pendant cette période décisive de notre transformation. Ils ont contribué à bâtir les fondations sur lesquelles nous reposons aujourd'hui. »

Pour en savoir plus sur Foresters et son conseil d'administration, visitez Foresters.com.

Votre sécurité financière et de votre raison d'être

Depuis plus de 150 ans, la Financière ForestersMC aide les familles à assurer leur avenir financier. Mais nous ne nous arrêtons pas là. En tant qu'organisation guidée par sa raison d'être, nous donnons à nos membres des occasions d'améliorer leur santé, de soutenir leurs communautés locales et de défendre les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous offrons des produits d'assurance vie au Canada et aux États-Unis, et des produits d'assurance vie et d'épargne au Royaume-Uni, tout en aidant nos membres à faire tout le bien qu'ils souhaitent faire.

Depuis 1874, nous sommes d'inébranlables bâtisseurs de communautés. Aujourd'hui, la durabilité, la conscience environnementale et la responsabilité sociale sont au cœur de la réalisation de notre objectif. Cet engagement nous pousse à offrir des bénéfices de membre1 pertinents tout au long de la vie, tels que les subventions Foresters AideMC qui unissent les communautés, les bourses d'études sur concours2 pour favoriser le développement de futurs leaders et bien d'autres initiatives conçues pour créer un monde où le bien prospère. Ensemble, nous faisons la différence tout en inspirant les nouvelles générations à redonner. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Pendant 24 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de A.M. Best3.

__________________________ 1 Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis, ou ne plus être offerts. 2 Le bénéfice de bourses d'études sur concours est administré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS). 3 La cote A.M. Best attribuée le 6 septembre 2024 reflète la solidité globale et la capacité de règlement des sinistres de l'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF), mais ne s'applique pas au rendement des produits non émis par l'OIF. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote.

La Financière Foresters et Foresters, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters Renouveau, Rabais des membres de Foresters, Foresters Go, le logo de Foresters Go et Aider autrui est notre raison d'être sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.

