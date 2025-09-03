La Financière Foresters lance Avantage Max au Canada, une assurance vie entière à forte valeur ajoutée offrant un taux d'intérêt de 6,25 % sur barème des participations

TORONTO, le 3 sept. 2025 /CNW/ - La Financière ForestersMC, est fière d'introduire Avantage Max1 sur le marché canadien, un puissant produit d'assurance vie entière avec participation, conçu pour maximiser la protection au moyen d'une solide croissance de la valeur de rachat.

Grâce au taux d'intérêt de 6,25 %2 sur le barème des participations, Avantage Max offre aux Canadiens une solution robuste pour leur sécurité financière à long terme, soutenue par l'historique de versement de participations fiable de Foresters. Structuré pour offrir une valeur à long terme, ce produit combine une assurance vie permanente avec l'accumulation à imposition différée d'une valeur de rachat accessible sous forme d'avances sur certificat.

« Avantage Max est plus qu'un nouveau produit, il symbolise l'engagement indéfectible de Foresters à aider les Canadiens à protéger ce qui compte le plus pour eux tout en planifiant leur avenir », a déclaré Andrea Frossard, directrice commerciale, Financière Foresters. « Nous l'avons conçu en pensant aux familles ordinaires qui souhaitent non seulement protéger ce qu'elles ont construit, mais aussi créer un impact durable pour les prochaines générations. C'est une solution fondée sur la valeur, la confiance et la croissance à long terme, et nous sommes extrêmement fiers de la commercialiser à un moment où la certitude et les objectifs sont plus importants que jamais. »

Principaux avantages d'Avantage Max :

Une couverture pouvant aller jusqu'à 20 millions de dollars, sans examen paramédical ni test de laboratoire à l'établissement pour les proposants de 50 ans ou moins d'une couverture maximale de 1 million de dollars et les proposants de 51 à 55 ans qui demandent une couverture maximale de 500 000 dollars.

Une croissance concurrentielle de la valeur de rachat pour les adultes et les enfants, et une couverture abordable d'assurance conjointe payable au dernier décès.

Un Régime d'intéressement anti-tabac (offert avec l'assurance vie individuelle) et la garantie d'assurance pour enfants, inclus sans prime supplémentaire.

Une couverture personnalisable au moyen d'avenants d'assurance vie temporaire, d'assurance décès accidentel, d'exonération des primes et bien d'autres.

Expérience numérique fluide et à la fine pointe de la technologie grâce à la proposition électronique Foresters AppPro et à l'Illustrateur de Foresters, deux puissants outils conçus pour rehausser l'efficacité des conseillers et l'engagement des clients.

Avantage Max est idéal pour les clients qui sont à la recherche de stabilité, de garanties et d'une flexibilité dans leur planification financière à long terme, en particulier dans le contexte d'un marché incertain.

Comme c'est le cas avec tous les certificats de la Financière Foresters, les personnes assurées deviennent membres et profitent de bénéfices exclusifs et non-contractuels3, notamment LawAssure4, les subventions communautaires Foresters AideMC et des rabais exclusifs pour les membres.

Pour en savoir plus sur Avantage Max, parcourez accèsportail, un site réservé aux conseillers de Foresters, ou contactez le représentant régional des ventes.

Votre sécurité financière et votre raison d'être

Depuis plus de 150 ans, Foresters aide les familles à protéger leur avenir financier. Mais nous ne nous arrêtons pas là. En tant qu'organisation guidée par sa raison d'être, nous donnons à nos membres des occasions d'améliorer leur santé, de soutenir leurs communautés locales et de défendre les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous offrons des produits d'assurance vie au Canada et aux États-Unis, et des produits d'assurance vie et d'épargne au Royaume-Uni, tout en aidant nos membres à faire tout le bien qu'ils souhaitent faire.

Depuis 1874, nous sommes d'inébranlables bâtisseurs de communautés. Aujourd'hui, la durabilité, la conscience environnementale et la responsabilité sociale sont au cœur de la réalisation de notre objectif. Cet engagement nous pousse à offrir des bénéfices de membre pertinents tout au long de la vie, tels que les subventions Foresters AideMC qui unissent les communautés, les bourses d'études sur concours5 pour favoriser le développement de futurs leaders et bien d'autres initiatives conçues pour créer un monde où le bien prospère. Ensemble, nous faisons la différence tout en inspirant les nouvelles générations à redonner. La Financière Foresters est le nom commercial de L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Pendant 24 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers a reçu la cote « A » (Excellent) de A.M. Best6.

_______________ 1 Établie par L'Ordre Indépendant des Forestiers. 2 Les participations ne sont pas garanties. Les participations versées par le passé n'offrent aucune indication concernant le montant des participations qui pourra être versé à l'avenir. 3 Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis, ou ne plus être offerts. 4 LawAssure est fourni par Epoq, Inc., un fournisseur de services indépendant non affilié à Foresters. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être accessibles en fonction de votre province ou territoire. Ce service n'est pas offert au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. LawAssure n'est pas un service ou un conseil juridique et ne remplace pas les conseils ou services juridiques d'un avocat. La Financière Foresters, ses employés et ses représentants d'assurance vie ne fournissent pas, au nom de Foresters, de conseils juridiques, successoraux ou fiscaux. 5 Le bénéfice de bourses d'études sur concours est administré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS). 6 La cote A.M. Best attribuée le 6 septembre 2024 reflète la solidité globale et la capacité de règlement des sinistres de l'Ordre Indépendant des Forestiers (OIF), mais ne s'applique pas au rendement des produits non émis par l'OIF. Une cote de « A » (Excellent) est attribuée aux sociétés qui jouissent d'une forte capacité d'honorer leurs obligations courantes envers les titulaires de police et affichent un bilan solide, un excellent rendement d'exploitation et un profil d'entreprise remarquable, suivant les normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des cotes de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- d'excellentes cotes. Visitez ambest.com pour voir notre plus récente cote. Les produits et avenants de Foresters peuvent ne pas être offerts ou approuvés dans tous les territoires et sont soumis aux exigences d'admissibilité, à l'approbation, à des limitations, à des conditions contractuelles et à des variations. Reportez-vous au contrat applicable de Foresters et au contrat d'assurance pour votre État pour vous renseigner sur les modalités. Établie par L'Ordre Indépendant des Forestiers. La Financière Foresters et Foresters, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters Renouveau, Rabais des membres de Foresters, Foresters Go, le logo de Foresters Go et Aider autrui est notre raison d'être sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9) et de ses filiales. 424927 FR (09/25)

