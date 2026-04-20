TORONTO, le 20 avril 2026 /CNW/ - La conservation du patrimoine en Ontario enrichit les collectivités, protège les lieux chargés d'histoire, favorise l'intendance de la nature et veille à ce que divers récits soient préservés et partagés. La Fiducie du patrimoine ontarien et la lieutenante-gouverneure de l'Ontario célèbrent les Ontariennes et Ontariens exceptionnels qui se sont illustrés dans le domaine de la conservation en 2025 en leur décernant les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien. Les 17 lauréats partagent un profond engagement envers la protection et la mise en valeur du patrimoine qui compte pour leurs collectivités, et leur travail acharné permet de veiller à ce que le patrimoine ontarien soit pleinement valorisé aujourd'hui.

Tous les récipiendaires des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien 2025. Crédit photo : Dahlia Katz (Groupe CNW/Fiducie du patrimoine ontarien)

Le 17 avril, sept lauréats particuliers et dix équipes à l'origine de projets de conservation novateurs ont été récompensés lors d'une cérémonie privée tenue en après-midi à l'Assemblée législative de Toronto. L'événement a été présidé par l'honorable Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, et John Ecker, président du Conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien. Cette année marque la 20e édition de la remise annuelle de ces prix.

Voici quelques faits saillants du travail des lauréats :

Six lauréats sont récompensés pour leur rôle de premier plan dans la protection des paysages naturels, des habitats et des espèces de l'Ontario, grâce à leurs mesures de restauration, à leur intendance et à leur participation communautaire. Voici les lauréats : Les projets suivants ont reçu le Prix du lieutenant-gouverneur pour l'excellence en matière de conservation du patrimoine ontarien : le projet Prescribed Grazing for Invasive Plant Control (au Mississauga), Dundas Turtle Watch (à Dundas), le Bruce Trail Conservancy Seed Orchard Project (à l'escarpement du Niagara ), la restauration des habitats dans le bassin versant de la rivière Rouge (à Richmond Hill, Toronto, Markham, Stouffville et Pickering) et le 100 e anniversaire de la forêt régionale de York (dans la région de York). Hannah Palmer, lauréate du Prix du lieutenant-gouverneur pour les jeunes leaders du patrimoine ontarien.

Quatre lauréats sont récompensés pour avoir mis en lumière et diffusé des récits qui ont trop souvent été écartés de l'histoire de l'Ontario. Leur travail élargit la mémoire collective et les récits historiques, ce qui permet au public de mieux comprendre toute la complexité du passé de la province. Voici les lauréats : Pour son projet d'identification au champ du potier du cimetière rural d'Ingersoll reçoit un Prix pour l'excellence en matière de conservation du patrimoine. Tenisha Noel reçoit le Prix pour les jeunes leaders du patrimoine à titre individuel, tandis que Daniyal Elahi et Harris Elahi reçoivent le Prix pour les jeunes leaders du patrimoine décerné à un groupe. Peggy Plet reçoit le Prix Thomas Symons pour l'engagement en faveur de la conservation.

Les réalisations des trois lauréats mettent en lumière le pouvoir de la conservation du patrimoine, qui permet de redonner vie à des bâtiments et à des espaces importants, en veillant à ce qu'ils restent d'actualité et répondent aux besoins de la collectivité. Parmi les lauréats figurent les Prix pour l'excellence en matière de conservation du patrimoine suivants : Des logements au 97, rue Victoria Nord (à Kitchener), la restauration de la serre tropicale d'Allan Gardens (à Toronto) et la restauration de la gare de Cobalt (à Cobalt).

Deux lauréats sont récompensés pour avoir favorisé l'accès à l'histoire et préservé des institutions, des collections et des espaces communautaires qui rendent le patrimoine accessible et pérenne. Voici les lauréats. Sauver le Museum of Northern History (à Kirkland Lake) qui reçoit un Prix pour l'excellence en matière de conservation du patrimoine. Lauren Stoyles, qui reçoit un Prix pour les jeunes leaders du patrimoine.

Deux des lauréats sont des personnes exceptionnelles dont l'engagement bénévole de longue date a incité leurs collectivités à valoriser, à protéger et à célébrer le patrimoine. Leur travail devrait tous nous inspirer à nous mobiliser. Elles reçoivent toutes deux le Prix du lieutenant-gouverneur pour l'ensemble des réalisations bénévoles en matière de conservation du patrimoine ontarien : Madeleine McDowell et Sue Warren.



Le Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations des jeunes en matière de conservation du patrimoine ontarien est parrainé par Canada Vie, dont le soutien permet à la Fiducie de rendre hommage à la nouvelle génération de leaders du patrimoine qui mènent des recherches, et organisent et dirigent des mesures concrètes en faveur de la conservation.

Apprenez-en davantage sur les 17 lauréats des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien 2025.

Citations

« Les lauréates et lauréats 2025 des Prix du lieutenant-gouverneur de l'Ontario pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine démontrent comment la préservation de notre patrimoine culturel et naturel peut renforcer les communautés et rapprocher les personnes. Grâce à leur engagement, les récits, les lieux et les paysages de l'Ontario continuent d'être valorisés, protégés et transmis. » -- L'honorable Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l'Ontario

« Je suis fier de rendre hommage aux lauréats des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien de cette année pour leur contribution exceptionnelle à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine ontarien. Grâce à la communication narrative et aux réalisations communautaires, leur travail contribue à renforcer les collectivités et incite la population ontarienne à apprécier et à protéger les récits qui nous façonnent. » -- Graham McGregor, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme

« Les lauréats 2025 des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien démontrent que la conservation du patrimoine est plus efficace lorsqu'elle est portée par des personnes dévouées et passionnées. Ces personnes exceptionnelles se sont mobilisées en faisant du bénévolat, en organisant des collectes de fonds et en nouant des partenariats au sein de leurs collectivités, ce qui permet au patrimoine ontarien de prospérer. Leur enthousiasme m'inspire et leurs efforts enrichissent la vie des collectivités de la province. » -- John Ecker, président du Conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien

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À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie s'engage à préserver notre patrimoine culturel et naturel et à veiller à ce qu'ils gardent leur pertinence pour les générations futures. Nous travaillons à l'avènement d'un Ontario où le patrimoine est non seulement préservé et valorisé, mais aussi célébré, apprécié et utilisé comme source d'inspiration. La Fiducie sera le phare d'un Ontario où le patrimoine est préservé, protégé et promu de manière à être une source de fierté pour l'ensemble des Ontariennes et Ontariens.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements sur la Fiducie du patrimoine ontarien, communiquez avec David Leonard au 437 246-9065 ou à [email protected]; Pour obtenir plus de renseignements sur la Bureau de la lieutenante-gouverneure de l'Ontario, communiquez avec Pascale Guillotte à [email protected]