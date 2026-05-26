TORONTO, le 26 mai 2026 /CNW/ - En 2021, le gouvernement de l'Ontario a proclamé pour la première fois le 1er juin comme le Jour de l'Ontario, une journée pour se souvenir de l'Ontario, célébrer la province et en apprendre davantage sur les gens, les lieux et les événements qui ont contribué à son histoire. Pour souligner le Jour de l'Ontario 2026, la Fiducie du patrimoine ontarien invite les Ontariennes et les Ontariens à explorer une nouvelle chronologie historique numérique, à visiter des destinations du patrimoine culturel et naturel partout dans la province cet été et à réfléchir à l'intendance qui permet de garder ces lieux et ces histoires vivantes tout au long de l'année.

La Fiducie lance Les grandes étapes de l'histoire de l'Ontario, une nouvelle chronologie historique numérique présentant des moments marquants qui ont façonné la province que nous connaissons aujourd'hui. La chronologie explore la formation des terres et des voies navigables de l'Ontario, plus de 10 000 ans d'histoire humaine, et retrace les événements qui ont façonné nos collectivités, nos industries, nos droits et nos systèmes gouvernementaux. Il célèbre les réalisations de l'Ontario tout en reconnaissant que les progrès n'ont pas été universels ou linéaires pour tous. La ressource invite les Ontariennes et Ontariens à réfléchir à la façon dont le passé de l'Ontario est lié à leur propre vie. Ce travail n'est qu'un début - nous continuerons d'enrichir et de faire évoluer cette ressource au fil de l'année.

La Fiducie du patrimoine ontarien encourage tout le monde à sortir et à explorer directement les musées et les destinations du patrimoine naturel, particulièrement à l'occasion du Jour de l'Ontario. Pendant le reste de la saison, la Fiducie offre d'autres attractions touristiques où l'on peut vivre des expériences uniques, notamment le musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens à Dresde, la place Fulford à Brockville et le Centre des salles de théâtre Elgin et Winter Garden à Toronto. Le 1er juin seulement, pour souligner le Jour de l'Ontario, la Fiducie offrira l'entrée gratuite aux Badlands de Cheltenham à Caledon.

Le Jour de l'Ontario nous rappelle aussi que les gens de partout dans la province, au fil des ans, ont pris soin des lieux, des paysages et des histoires qui définissent l'Ontario. La Fiducie du patrimoine ontarien est fière d'offrir des services d'entretien, de l'expertise et des investissements tout au long de l'année pour conserver les biens patrimoniaux, protéger le patrimoine naturel, améliorer les expériences des visiteurs et partager les histoires qui relient les Ontariennes et Ontariens aux endroits qui comptent autour d'eux.

« Le Jour de l'Ontario célèbre le patrimoine au cœur de la richesse et de la complexité de notre province », a déclaré John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien. « Ce patrimoine s'épanouit dans les endroits que nous protégeons, les histoires que nous partageons et les expériences que nous rendons possibles pour les Ontariennes et Ontariens tout au long de l'année. Nous invitons tout le monde à faire preuve de curiosité et à explorer le patrimoine de l'Ontario cet été dans les musées et les sites de la Fiducie, par l'entremise de Portes ouvertes Ontario et en découvrant les plaques provinciales dans leurs collectivités. »

« Le Jour de l'Ontario nous encourage à réfléchir aux personnes, aux lieux et aux histoires qui ont façonné l'Ontario », a déclaré Graham McGregor, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme. « Grâce à la Fiducie du patrimoine ontarien et à sa nouvelle chronologie numérique, nous pouvons mettre à l'honneur les événements marquants, les cultures et les communautés qui nous unissent et renforcer le sentiment de fierté dans toute la province. » Graham McGregor, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme

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À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie s'engage à préserver notre patrimoine culturel et naturel et à veiller à ce qu'ils gardent leur pertinence pour les générations futures. Nous travaillons à l'avènement d'un Ontario où le patrimoine est non seulement préservé et valorisé, mais aussi célébré, apprécié et utilisé comme source d'inspiration. La Fiducie sera le phare d'un Ontario où le patrimoine est préservé, protégé et promu de manière à être une source de fierté pour l'ensemble des Ontariennes et Ontariens.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Personne-ressource : Pour obtenir plus de renseignements sur la Fiducie du patrimoine ontarien, communiquez avec David Leonard au 437 246-9065 ou à [email protected].