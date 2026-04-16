TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien célèbre la 25e saison de Portes ouvertes Ontario en 2026, marquant une étape importante pour l'un des programmes patrimoniaux les plus réussis et les plus populaires de la province. Avec plus de 9,5 millions de visites depuis 2002, Portes ouvertes Ontario est devenu une expérience incontournable qui permet au public de découvrir le patrimoine de la province.

Cette série annuelle d'événements, qui se déroule pendant certaines fins de semaine d'avril à octobre, permet de découvrir gratuitement les coulisses de sites du patrimoine historique, culturel et naturel, dont bon nombre sont habituellement fermés au public. Au cours des 25 dernières années, le programme a transformé des lieux que les Ontariens avaient l'habitude de simplement longer en espaces qu'ils peuvent maintenant explorer, contribuant ainsi à cultiver une compréhension, une fierté et un appui à long terme envers la conservation du patrimoine.

Sous l'égide de la Fiducie du patrimoine ontarien, et grâce à l'engagement des organisateurs locaux et des collectivités, Portes ouvertes Ontario est devenu le seul programme provincial de portes ouvertes sur le patrimoine de ce genre au Canada. Le Groupe Banque TD est le commanditaire principal du programme. Ce programme met en valeur les biens patrimoniaux locaux dans le cadre d'un festival de découverte qui rassemble les grandes et les petites villes autour d'un but commun : accueillir chaque année des centaines de milliers de visiteurs curieux.

Depuis son lancement en 2002, avec 17 événements et 289 000 visiteurs, Portes ouvertes Ontario est devenu l'un des événements culturels les plus connus de la province. L'an dernier, le programme a présenté 32 événements et accueilli 461 000 visiteurs, ce qui souligne l'intérêt constant du public pour les lieux et les expériences enrichissantes qui racontent l'histoire de l'Ontario.

La saison 2026 débute avec Portes ouvertes Stratford le 18 avril et se termine avec Portes ouvertes Niagara Falls le 18 octobre. Il comprendra des événements dans 34 collectivités à travers la province. Tout au long de l'année, les canaux de la Fiducie diffuseront des reportages, des récits et des articles de fond consacrés à cette 25e saison. Prêt à planifier une visite? Visitez le site Web de Portes ouvertes Ontario pour découvrir les événements, voir ce qui est ouvert cette saison et planifier votre prochaine aventure.

« Depuis 25 ans, Portes ouvertes Ontario a permis aux gens de découvrir de près les lieux qui façonnent leur collectivité, gratuitement et dans un esprit de découverte collective », a déclaré John Ecker, président du Conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien. « Nous sommes fiers du rôle que la Fiducie a joué dans le soutien de ce programme à l'échelle de la province, aux côtés des organisateurs, des bénévoles, des bailleurs de fonds et des partenaires qui donnent vie à ces événements. »

« Portes ouvertes Ontario est une occasion unique qui permet aux collectivités de découvrir les lieux et les histoires qui ont façonné l'Ontario. À l'occasion du 25e anniversaire du programme, je tiens à féliciter la Fiducie du patrimoine ontarien et à la remercier de nous ouvrir les portes pour explorer le patrimoine riche et diversifié qui caractérise notre province. Cette année, j'encourage tout le monde à participer en visitant ces sites et en découvrant les histoires incroyables qui se cachent juste à côté de chez nous. » - Graham McGregor, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme

Voici les dates des événements prévus en 2026.

Avril

Stratford (18 et 19 avril)

Guelph (25 avril)

Mai

Oshawa (2 mai)

Hamilton (2 et 3 mai)

Le long de la rivière Grand (9 mai)

Richmond Hill (9 mai)

Toronto (23 et 24 mai)

Juin

Tillsonburg (6 juin)

Whitchurch-Stouffville (6 juin)

Ottawa (6 et 7 juin)

St. Catharines (13 juin)

Canton Loyalist (20 juin)

Juillet

Owen Sound (18 juillet)

Août

Haldimand (1 er août)

août) Burlington (8 août)

Cornwall et Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (15 et 16 août)

Septembre

Belleville (12 septembre)

Peterborough (12 septembre)

Kawartha Lakes (13 septembre)

Mille Îles (18 et 19 septembre)

Comté de Simcoe (19 septembre)

Région de Waterloo (19 septembre)

London (19 et 20 septembre)

Aurora (20 septembre)

Barrie (26 septembre)

Markham (26 septembre)

Sault Ste. Marie (26 septembre)

Octobre

Brampton (3 octobre)

Chatham-Kent (3 octobre)

Quinte West (3 octobre)

Niagara-on-the-Lake (17 octobre)

Whitby (17 octobre)

Woodstock (17 octobre)

Niagara Falls (18 octobre)

Faits en bref

Depuis 2002, plus de 1 000 événements Portes ouvertes Ontario ont eu lieu.

Plus de 93 % des Ontariennes et Ontariens vivent dans une collectivité qui a organisé un événement Portes ouvertes Ontario.

Au total, 119 collectivités ont organisé des événements Portes ouvertes Ontario.

Guelph, Toronto, Ottawa et London y participent chaque année depuis le début du programme.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Portes ouvertes Ontario ou proposer vos services comme bénévole pour l'une de nos activités communautaires, écrivez à [email protected].

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À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie s'engage à préserver notre patrimoine culturel et naturel et à veiller à ce qu'ils gardent leur pertinence pour les générations futures. Nous travaillons à l'avènement d'un Ontario où le patrimoine est non seulement préservé et valorisé, mais aussi célébré, apprécié et utilisé comme source d'inspiration. La Fiducie sera le phare d'un Ontario où le patrimoine est préservé, protégé et promu de manière à être une source de fierté pour l'ensemble des Ontariennes et Ontariens.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Personne-ressource: Pour obtenir plus de renseignements sur la Fiducie du patrimoine ontarien, communiquez avec David Leonard au 437 246-9065 ou à [email protected]