La Fiducie du patrimoine ontarien célèbre la Semaine du patrimoine 2020

TORONTO, le 17 févr. 2020 /CNW/ - Cette semaine, des collectivités dans l'ensemble de la province tiendront des activités et des événements spéciaux pour souligner la Semaine du patrimoine 2020 de l'Ontario, laquelle se déroule du 17 au 23 février. C'est la 36e année que l'on célèbre la Semaine du patrimoine en Ontario, et ce sera une belle occasion d'explorer personnellement le riche patrimoine de la province.

« L'Ontario offre le monde entier dans une seule province. Que ce soit en visitant nos musées, nos sites culturels ou en faisant une randonnée dans une réserve naturelle, il existe de nombreuses et merveilleuses possibilités de découvrir le patrimoine partagé par tous les Ontariens », a déclaré Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. « Notre histoire est riche en raison de la diversité qui a construit notre tissu culturel unique. J'encourage les Ontariens à la vivre en cette Semaine du patrimoine dans les collectivités locales de toute la province. »

La Fiducie du patrimoine ontarien lance la Semaine du patrimoine 2020 le 17 février en présentant une journée familiale amusante au Site historique de la Case de l'oncle Tom. Dans le cadre de cet événement, on examinera la vie de Josiah Henson - l'homme qui a fondé l'établissement Dawn et qui a inspiré le roman « La Case de l'oncle Tom » de l'écrivaine abolitionniste Harriet Beecher Stowe. Il y aura également une visite guidée du site, des ateliers d'art et d'artisanat pour les enfants, une dégustation d'échantillons alimentaires, des tatouages d'inspiration africaine et la dédicace de livres par Patience Chirisa, auteure de Za & Zoey.

Plus tard au cours de la semaine, les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien, administrés par la Fiducie, seront remis lors d'une cérémonie qui se tiendra à Queen's Park. L'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, remettra à 25 individus, organisations et projets ces prix prestigieux soulignant leur dévouement et leur leadership en matière de conservation des nombreux et différents aspects du patrimoine ontarien.

Les Ontariens peuvent suivre les comptes des médias sociaux de la Fiducie et consulter le calendrier des événements pour en savoir plus au sujet de notre patrimoine et du travail qu'entreprend la Fiducie tout au long de l'année pour enrichir la vie dans notre province.

« En examinant l'histoire de l'humanité en Ontario sur plus de 10 000 ans, force est de constater qu'il y a tellement à découvrir et à comprendre, a souligné Harvey McCue, président du conseil de la Fiducie du patrimoine ontarien. Chacun de nous et chacune de nos collectivités ont des histoires, des traditions et des lieux qu'ils privilégient. En cette Semaine du patrimoine, je vous encourage à explorer un peu et à apprendre quelque chose au sujet des gens et des lieux qui ont eu une influence sur notre patrimoine. »

En savoir plus

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est une agence relevant du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie identifie, protège, fait connaître et conserve le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont reflétés, valorisés et conservés pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Renseignements: Pour obtenir un complément d'information au sujet de la Semaine du patrimoine et de la Fiducie du patrimoine ontarien, communiquez avec Edward Dodd au 416 325-5074 ou à [email protected]

Liens connexes

http://www.heritagetrust.on.ca