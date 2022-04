LINCOLN, ON, le 25 avril 2022 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien s'associe à la ville de Lincoln, à l'Office de protection de la nature de la péninsule du Niagara et au Bruce Trail Conservancy dans le cadre du projet de revitalisation du sentier Twenty Valley de Niagara. Ce réseau de sentiers élargi améliorera l'accès des visiteurs aux sites du patrimoine naturel et culturel de la région de Niagara - tels que le Lincoln Museum and Culturel Centre, la zone de protection de la nature des chutes Ball, la propriété Ellis de la Fiducie et plus encore - et contribuera au tourisme local et aux possibilités de loisirs dans la région. Grâce à une subvention de 50 000 $ de la Fondation de la ceinture de verdure à la Fiducie du patrimoine ontarien, les travaux sur la propriété Ellis de la Fiducie, à Jordan Village, ont commencé en Mars 2022.

Ce travail comprend une étude de faisabilité pour planifier les sentiers, déterminer les zones à améliorer et les infrastructures nécessaires, ainsi que la création et l'installation de la signalisation des sentiers. La construction finale du sentier sera réalisée lors d'une phase ultérieure des travaux. La propriété Ellis de la Fiducie sera fermée pendant la durée de l'étude de faisabilité. Les sentiers le long de l'actuel sentier Twenty Valley resteront ouverts pour les usagers.

Le sentier Twenty Valley actuel est un sentier pittoresque de deux kilomètres (1,2 mille) qui commence dans la zone de protection de la nature des chutes Ball et se termine au lac Ontario, en se raccordant au Sentier riverain. Une fois le projet de revitalisation terminé, les visiteurs qui se promènent sur le sentier Twenty Valley de Niagara pourront accéder à un réseau de sentiers continu de 1 366 km (849 milles) reliant les chutes Ball à la propriété Ellis de la Fiducie du patrimoine ontarien (un site du patrimoine naturel reconnu comme une zone importante sur le plan environnemental), au sentier Bruce et aux sentiers secondaires, à la rue principale de Jordan Village et au Lincoln Museum and Cultural Centre.

« Alors que l'Ontario continue de se remettre de la pandémie de COVID-19, la Fiducie reste convaincue que le patrimoine de notre province sera un atout pour la reprise économique et la revitalisation de notre secteur touristique, a déclaré John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien. La nouvelle infrastructure de sentiers préservera d'importants sites du patrimoine naturel tout en établissant un lien avec les expériences culturelles et touristiques offertes à Jordan Village et à Lincoln. Nous sommes reconnaissants du soutien de la Fondation de la ceinture verte et nous avons hâte de travailler avec nos partenaires pour améliorer les expériences des visiteurs dans la région de Niagara. » [traduction libre]

Jordan Village, dans la région de Lincoln, fait partie des Benchlands du Niagara. C'est une destination enchanteresse qui compte des établissements vinicoles pittoresques et des boutiques et magasins artisanaux. Son emplacement dans la zone protégée de la ceinture de verdure de l'Ontario signifie également que les habitants et les touristes bénéficient d'une campagne sereine et de vues à couper le souffle sur l'escarpement du Niagara.

« Étant donné qu'un Canadien sur quatre vit dans la région élargie du Golden Horseshoe, la ceinture de verdure est une ressource essentielle pour les loisirs de plein air, pour renouer en toute sécurité avec ses amis et ses proches et pour explorer la nature, a déclaré Edward McDonnell, PDG de la Fondation de la ceinture de verdure. Nous nous réjouissons de la création du sentier Twenty Valley et sommes heureux de constater que la Fiducie du patrimoine ontarien et ses partenaires prévoient d'améliorer l'accès à ces grands espaces naturels de la ceinture de verdure tout en créant de nouveaux avantages sociaux et économiques. » [traduction libre]

La Fiducie du patrimoine ontarien reconnaît que la terre dont elle assure l'intendance, la terre sur laquelle nous nous réunissons, partageons et apprenons ensemble, a abrité de nombreuses nations autochtones pendant des milliers d'années. La propriété connue sous le nom de propriété Ellis fait partie du territoire traditionnel et ancestral des peuples Anishinaabek et Haudenosaunee.

Dans le cadre du projet, la Fiducie travaillera avec des partenaires autochtones pour s'assurer que leur histoire et leur patrimoine sont reconnus et reflétés le long des sentiers.

En savoir plus :

La Fiducie du patrimoine ontarien conserve et protège des centaines de sites du patrimoine naturel dans toute la province, dont beaucoup peuvent être appréciés grâce à des réseaux de sentiers accessibles. Trouvez-en un près de chez vous à www.heritagetrust.on.ca/naturel.

La propriété Ellis de la Fiducie est située à un kilomètre (0,6 mille) au nord de la zone de protection de la nature des chutes Ball, juste à l'ouest du Lincoln Museum & Cultural Centre dans la ville de Lincoln . Pour en savoir plus sur cette propriété et sur le projet de revitalisation du sentier Twenty Valley de Niagara, visitez le site Web de la Fiducie.

. Pour en savoir plus sur cette propriété et sur le projet de revitalisation du sentier Twenty Valley de Niagara, visitez le site Web de la Fiducie. Pour en savoir plus sur les Benchlands du Niagara, rendez-vous au www.niagarabenchlands.ca.

Téléchargez la trousse des médias.

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et des Industries culturelles de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Renseignements: Personne-ressource: Patricia Njovu, spécialiste principale Marketing et Communications, Fiducie du patrimoine ontarien, [email protected], 437 248-1439