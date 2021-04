TORONTO, le 22 avril 2021 /CNW/ - Quatre artistes canadiens, dont les compétences relèvent de disciplines diversifiées, seront les artistes en résidence du Programme des artistes en résidence Doris McCarthy de 2021.

Géré par la Fiducie du patrimoine ontarien et soutenu par la Fondation RBC, le programme de résidence offre aux artistes professionnels de partout au Canada un logement et un espace de travail dans l'ancienne demeure de la célèbre artiste canadienne Doris McCarthy, où se trouvait son atelier.

Voici les artistes pour 2021:

Shahrzad Amin , artiste interdisciplinaire, Oakville ( Ontario )

, artiste interdisciplinaire, ( ) Aaron Jones , artiste d'art visuel et multimédia, Pickering ( Ontario )

, artiste d'art visuel et multimédia, Pickering ( ) Cassandra Myers , poétesse et écrivaine, Toronto ( Ontario )

, poétesse et écrivaine, ( ) Alize Zorlutuna, artiste interdisciplinaire et conservatrice, Vancouver (Colombie-Britannique)

En 1988, Doris a fait don de sa résidence, le « paradis d'une folle », à la Fiducie du patrimoine ontarien à des fins d'activités patrimoniales et artistiques. Elle souhaitait que d'autres artistes aient la possibilité de vivre et de travailler à l'endroit qui a inspiré sa propre expression artistique.



John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien, a déclaré, « Ce que nous attendons du programme de résidence à Paradis d'une folle est qu'il contribue à l'héritage artistique et culturel de Doris McCarthy en démontrant la valeur inspiratrice du paysage et en promouvant l'excellence dans l'art, la musique et l'écriture canadiens. Nous sommes ravis d'accueillir ces quatre artistes et nous espérons qu'ils pourront s'inspirer de cette remarquable maison, à l'instar de McCarthy ».

Roshni Mukherjee, Banque Royale RBC, vice-présidente régionale, région du Grand Toronto, a déclaré : « À titre de partisans de longue date des arts, nous sommes fiers de nous associer à la Fiducie du patrimoine ontarien pour appuyer le travail des artistes grâce au Programme d'artiste en résidence Doris McCarthy. Nous sommes ravis de contribuer à une initiative qui honore la vision de Doris ».

Puisque le programme a commencé en 2014, 40 artistes ont terminé leur résidence. Les demandes visant les résidences de 2022 seront ouvertes ce printemps, la date limite des demandes étant fixée au 30 septembre 2021.

Ce programme est généreusement soutenu par le Projet artistes émergents de la Fondation RBC.

Pour en savoir plus :

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et des Industries culturelles de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Renseignements: Patricia Njovu, spécialiste principale Marketing et Communications, Fiducie du patrimoine ontarien. [email protected], 437-248-1439; Fazleena Ansar, directrice régionale, Citoyenneté et Impact social, région du Grand Toronto, Banque Royale RBC. [email protected], 416-974-0751

Liens connexes

http://www.heritagetrust.on.ca