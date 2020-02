La Fiducie du patrimoine ontarien annonce les artistes en résidence à la maison « Paradis d'une folle » pour 2020

TORONTO, le 4 févr. 2020 /CNW/ - Sept artistes canadiens exerçant leur discipline dans un large éventail de domaines résideront au « Paradis d'une folle » pour la sixième saison du Programme des artistes en résidence Doris McCarthy, lequel est géré par la Fiducie du patrimoine ontarien et appuyé par RBC.

Le programme offre aux artistes professionnels de partout au Canada un logement et un espace de travail au « Paradis d'une folle », ancien domicile et atelier de la célèbre artiste canadienne Doris McCarthy. Situé sur les falaises Scarborough, ce site d'une remarquable beauté a inspiré le travail de Doris McCarty pendant des décennies et continue d'inspirer de nouveaux artistes chaque année grâce au programme de résidence.

Les sept artistes résidant et travaillant au « Paradis d'une folle » en 2020 sont les suivants :

Paulette Phillips , éducatrice et artiste, Toronto ( Ontario )

, éducatrice et artiste, ( ) Gabrielle Moser , historienne de l'art, écrivaine et conservatrice, Toronto ( Ontario )

, historienne de l'art, écrivaine et conservatrice, ( ) Luce Dumont , artiste visuelle et graveuse, Saint-Fabien (Québec)

, artiste visuelle et graveuse, (Québec) Sameer Farooq , artiste interdisciplinaire, Toronto ( Ontario )

, artiste interdisciplinaire, ( ) Gita Hashemi , artiste, curatrice et écrivaine, Toronto ( Ontario )

, artiste, curatrice et écrivaine, ( ) Julie Mannell , prosatrice et poète, critique littéraire, commentatrice culturelle et essayiste, Toronto ( Ontario )

, prosatrice et poète, critique littéraire, commentatrice culturelle et essayiste, ( ) Kate Barss , écrivaine, Toronto ( Ontario )

« La Fiducie est enchantée d'accueillir ces artistes au « Paradis d'une folle » dans le cadre du programme des artistes en résidence, a souligné Harvey McCue, président de la Fiducie du patrimoine ontarien. Ces artistes rendent hommage à l'héritage de Doris McCarthy en créant sans cesse des arts nouveaux dans la demeure et l'atelier d'une grande artiste canadienne. C'est le parfait exemple des nouvelles utilisations créatrices et dynamiques des lieux patrimoniaux. »

« À titre de défenseur des arts de longue date, le Programme des artistes en résidence Doris McCarthy demeure incroyablement important pour inspirer et favoriser le travail des artistes émergents, explique Roshni Mukherjee, vice-présidente régionale, Toronto Est, RBC. L'art joue un rôle essentiel dans chaque collectivité, et nous sommes tellement privilégiés de nous associer à Fiducie du patrimoine ontarien pour donner vie à ce travail. ».

Depuis le lancement du programme en résidence en 2014, 30 artistes y ont participé. Les demandes d'inscription au programme de 2021 commenceront en été et se poursuivront jusqu'au 30 septembre 2020.

Ce programme est généreusement soutenu par le projet Artistes émergents de la Fondation RBC.

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est une agence relevant du ministère des Industries du patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture de l'Ontario. La Fiducie identifie, protège, fait connaître et conserve le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont reflétés, valorisés et conservés pour les générations futures.

