La fête du Canada de Montréal : en rythme, en chœur, ensemble

MONTRÉAL, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Cette année, pour le spectacle de la fête du Canada, Tandem Communication fera vibrer la ville au rythme des percussions et naviguera à travers différents styles musicaux dans le Vieux-Port de Montréal. Le monde qui bouge à nouveau, se déplace, s'enlace, danse. Le monde qui se rassemble à nouveau, c'est diversifié, c'est coloré. Et la fête du Canada à Montréal, c'est tout ça : le rythme et la diversité!

À 13 h, sur le quai de l'Horloge, les Montréalais et Montréalaises pourront assister à la salve d'honneur des Forces armées canadiennes en présence d'agents de la Gendarmerie royale canadienne. À partir de 14 h, sur le carré Saint-Pierre, se dérouleront des animations présentées par Parcs Canada, ainsi que le traditionnel partage du gâteau de la fête du Canada.

À 19 h 30, place au spectacle du soir. Des artistes de tout acabit fouleront la scène principale de la fête du Canada. La musique latine de Mateo se mélangera à la langue anishinabé de Samian, la pop de Naomi embrassera celle d'Annie Villeneuve et de Marc Dupré, et l'Acadie soufflera son air salin à travers les chansons folk de Joseph Edgar. Le rythme battra en continu avec les percussionnistes du réputé Luc Boivin, et toute cette énergie sera supportée par la musique du house band, dirigé par Guillaume Marchand.

Et à travers cette fête, notre mémoire collective se transportera aussi en Ukraine, et les spectateurs pourront entendre, par bribes ponctuelles, la mélodie de l'hymne d'un pays qu'il ne faut pas oublier. Des feux d'artifice clôtureront ce concert unique.

Dans la capitale nationale, en direct du parc des Plaines-Lebreton, se déroulera simultanément en soirée le spectacle du soir de la fête du Canada. Celui-ci mettra en vedette une importante sélection d'artistes de renom. S'ajouteront à cette liste, en direct d'ailleurs au Canada, Johnny Reid, Tenille Arts, Neon Dreams, William Prince et Samian filmé depuis Montréal. Le spectacle sera diffusé sur les platesformes de Radio-Canada, ICI TÉLÉ, CBC Télévision et CBC Gem de 20 h à 22 h heure locale.

Venez célébrer, vibrer et danser ensemble le vendredi 1er juillet dans le Vieux-Port. Les cœurs vont battre fort à Montréal pour ces retrouvailles en personne. Tous les détails sont sur le site web de la fête du Canada à Montréal.

Facebook : @feteducanadamontreal / Instagram : @feteducanadamtl / #CanadaMTL2022

Producteur : Tandem communication

Direction de création : Tandem communicationDirection de projet : Tandem communication

Direction artistique : Véronique Marcotte

Producteur délégué : Obvious C

Réalisation et direction photo : Véronique Morin/Alex Casabon

