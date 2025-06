MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - Un tout nouvel événement viendra lancer les célébrations de la fête du Canada à Montréal cette année : Le Canada en marche. Le mardi 1er juillet 2025, de 11 h 30 à 13 h, les rues du Vieux-Montréal accueilleront une marche festive, inclusive et haute en couleur, rassemblant citoyens, familles et visiteurs dans un moment de fierté et de connexion collective.

Un parcours symbolique et rassembleur

Depuis la Place d'Armes jusqu'au Quai de l'Horloge, le public est invité à parcourir 1,2 km dans une ambiance animée, au rythme de musiciens et de percussionnistes. Chaque province et territoire du Canada sera symbolisé par un totem culturel, mettant en valeur la diversité et la richesse du pays.

Un moment d'unité pour lancer la fête

Le rassemblement débutera à 11 h 30 avec la distribution de petits drapeaux canadiens. Une courte cérémonie d'ouverture aura lieu à midi avec la participation d'Anthony Horng et de délégués invités. Le départ de la marche est prévu à 12 h 30. L'arrivée sur le site principal des célébrations, au Quai de l'Horloge, se fera pour 13 h, juste à temps pour assister à la salve d'honneur marquant l'ouverture officielle de la fête du Canada.

Une invitation à tous

Le Canada en marche est une activité gratuite et ouverte à tous les âges. Elle vise à souligner notre sentiment d'appartenance, à valoriser les liens entre les communautés et à débuter la fête du Canada dans un esprit inclusif et convivial.

www.lecanadaenmarche.net

Facebook : @lecanadaenmarche - Instagram : @lecanadaenmarche - #CanadaEnMarche2025

Cet événement est organisé par Tandem Communication, grâce au soutien du gouvernement du Canada et en partenariat avec la Ville de Montréal.

Météo: cet événement est programmé « beau temps/mauvais temps »! Seuls des orages ou des tempêtes nécessitant l'évacuation du site pourraient forcer l'annulation.

À propos de Tandem Communication

Depuis 2002, Tandem imagine et réalise des événements qui rassemblent. Grâce à son sens de l'organisation, sa créativité et son expertise, l'équipe crée des expériences marquantes et bien pensées, partout au pays.

Contact média : Stéphane Guertin - 514 592-8236 - [email protected]