LAVAL, QC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Préparez-vous à vivre une journée mémorable ce 1er juillet au Centre de la nature de Laval! Pour célébrer la fête du Canada, nous vous invitons à une grande fête familiale, de 10 h à 17 h, conçue pour enchanter les visiteurs de tous âges. Venez partager un moment de bonheur et de convivialité avec la communauté lavalloise, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Une journée d'activités pour toute la famille

Dès l'ouverture officielle du site à 10 h, une foule d'activités s'offrira à vous : jeux gonflables, jeux grandeur nature, maquillage pour enfants, atelier de bricolage créatif, activités nautiques et plus encore. La présence de la Gendarmerie royale du Canada ajoutera une touche patriotique à l'événement. À partir de 11 h, les camions de cuisine de rue raviront les papilles des petits et des grands.

Des moments marquants et symboliques

À 12 h 50, l'hymne national résonnera lors de la levée du drapeau canadien. Suivra, à 13 h, la cérémonie d'assermentation des nouveaux citoyens - un moment fort et émouvant soulignant l'inclusion et la diversité. Le traditionnel gâteau de la fête du Canada sera coupé à 14 h 45, puis partagé avec le public à partir de 15 h 30.

Une ambiance conviviale et festive

Dans un décor naturel enchanteur, le Centre de la nature se transformera en un véritable lieu de célébration où familles et amis pourront vivre une expérience mémorable. Spectacles pour enfants, animations variées et nombreuses surprises rythmeront la journée.

Une invitation à tous

Joignez-vous à nous pour cette grande fête citoyenne à Laval. Tous les détails de la programmation sont disponibles sur notre site web. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer!

www.feteducanadalaval.net

Facebook : @feteducanadalaval - Instagram : @feteducanadalaval - #CanadaLaval2025

Cet événement est rendu possible grâce au soutien généreux du gouvernement du Canada et de la Ville de Laval.

Météo: cet événement est programmé « beau temps/mauvais temps »! Seuls des orages ou des tempêtes nécessitant l'évacuation du site pourraient forcer l'annulation.

À propos de Tandem Communication

Depuis 2002, Tandem imagine et réalise des événements qui rassemblent. Grâce à son sens de l'organisation, sa créativité et son expertise, l'équipe crée des expériences marquantes et bien pensées, partout au pays.

Contact média : Stéphane Guertin - 514 592-8236 - [email protected]