MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - Le 1er juillet, le Vieux-Port de Montréal accueillera les familles pour une journée festive et rassembleuse à l'occasion de la fête du Canada. L'édition 2025 promet des moments inoubliables pour petits et grands, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ponctuée de nouveautés à découvrir absolument.

Une journée familiale élaborée

Sous le thème « C'est en famille au Vieux-Port de Montréal », les festivités débuteront à 13 h 30 avec une salve d'honneur des Forces armées canadiennes, suivie à 14 h de la cérémonie d'assermentation des nouveaux citoyens. À 15 h 30, les traditionnels petits gâteaux seront servis, symbole de partage et de fierté. Dès 11 h, les camions de cuisine de rue proposeront une grande variété de mets pour satisfaire toutes les papilles.

Des activités pour tous les goûts

Dès 14 h, le Quai de l'Horloge se transformera en un espace ludique pour toute la famille : jeux gonflables, maquillage, mini-golf, kiosques d'activités et animations par Parcs Canada. À 15 h, une zone adrénaline, spécialement conçue pour les adolescents et jeunes adultes, fera également son apparition cette année. Consultez le site web pour découvrir le programme complet.

Une soirée musicale dynamique

DJ Hools assurera une ambiance électrisante sur la scène principale de 18 h à 20 h, en collaboration exceptionnelle avec l'artiste Noche, pour une performance musicale inédite à ne pas manquer.

À noter : cette année, le site fermera à 20 h et les festivités ne seront pas suivies de feux d'artifice.

Un engagement durable

Comme à chaque édition, l'événement met l'accent sur l'écoresponsabilité : signalisation en bois recyclé, drapeaux réutilisables et gestion rigoureuse des déchets afin de réduire l'impact environnemental.

Une invitation à tous

Joignez-vous à nous pour cette grande fête citoyenne, riche en émotions et en découvertes. Pour plus d'informations, visitez notre site web ou nos réseaux sociaux.

www.feteducanadamtl.ca

Facebook : @feteducanadamontreal - Instagram : @feteducanadamtl - #CanadaMtl2025

Cet événement est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada et en partenariat avec le Vieux Port de Montréal.

Météo: cet événement est programmé « beau temps/mauvais temps »! Seuls des orages ou des tempêtes nécessitant l'évacuation du site pourraient forcer l'annulation.

À propos de Tandem Communication

Ancrée à Montréal, Tandem offre depuis 2002 des expériences de communication-marketing innovantes, alliant créativité, rigueur et excellence logistique.

SOURCE Tandem Communication

Contact média : Stéphane Guertin - 514 592-8236 - [email protected]