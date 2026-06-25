La Fête du Canada de Montréal 2026 : le Canada se met en mouvement au Grand Quai du Port de Montréal

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le 1er juillet, la Fête du Canada de Montréal s'installera au Grand Quai pour une journée gratuite et familiale au bord du fleuve. Sous le fil conducteur « À Montréal, le Canada se met en mouvement », cette édition invitera le public à marcher, jouer, découvrir et célébrer ensemble.

Une journée en mouvement

Les festivités débuteront avec l'arrivée des participantes et participants du Canada en marche au Grand Quai. Ce mouvement collectif donnera le ton à une journée pensée pour rassembler familles, visiteurs et Montréalais autour d'une célébration citoyenne, accessible et festive.

Les grands moments officiels seront également au rendez-vous : salve d'honneur de 21 coups de canon par les Forces armées canadiennes, levée du drapeau, hymne national accompagné par la fanfare militaire et cérémonie d'assermentation de nouveaux citoyens canadiens.



Des activités pour tous les goûts

Dès 14h, le site s'animera avec des activités familiales inspirées du soccer, de l'aérospatiale et du hockey. En clin d'œil à la Coupe du monde de la FIFA 2026, coorganisée par le Canada, le soccer occupera une place naturelle dans cette journée placée sous le signe du mouvement, du jeu et de l'esprit d'équipe. Les visiteurs pourront aussi profiter des camions de cuisine de rue, d'une aire de détente et des mini-gâteaux de la Fête du Canada, dès 15 h 30, en quantités limitées.



Une programmation musicale festive

En complément des activités et des moments officiels, la scène principale viendra prolonger l'ambiance rassembleuse de la journée. Anyma Ora', King Melrose, William Cloutier et Antonin Prinz proposeront une programmation musicale variée, réunissant présence autochtone, pop, soul, chanson francophone et énergie DJ. Ces spectacles accompagneront progressivement le public vers la soirée, dans l'esprit des grands rendez-vous festifs montréalais.



Une invitation à tous

Joignez-vous à cette grande fête citoyenne, au cœur de Montréal, pour célébrer le Canada en mouvement. Pour connaître la programmation complète et les informations pratiques, visitez le site web ou suivez les réseaux sociaux officiels.



www.feteducanadamtl.ca

Facebook : @feteducanadamontreal

Instagram : @feteducanadamtl

#CanadaMtl2026



Cet événement est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.

Météo : l'événement est programmé beau temps, mauvais temps. Seules des conditions météorologiques sévères nécessitant l'évacuation du site pourraient entraîner des ajustements.



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SOURCE Tandem Communication

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