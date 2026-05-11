PERTH-ANDOVER, NB, le 11 mai 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) annonce que le point d'entrée saisonnier de Four Falls, au Nouveau-Brunswick (N.-B.), qui est hors service depuis 2020, sera maintenant fermé de façon permanente.

Les deux points d'entrée suivants sont situés à moins de 15 kilomètres de Four Falls :

Andover : 6, Route 190, Carlingford, N.-B. (ouvert en tout temps)

6, Route 190, Carlingford, N.-B. (ouvert en tout temps) Gillespie Portage : 600, Route 375, California Settlement, N.-B. (ouvert tous les jours de 7 h à 19 h)

Pour plus de détails sur ces lieux ou pour trouver une autre option, consultez le Répertoire des bureaux et services de l'ASFC.

Le point d'entrée de Four Falls a fermé temporairement le 17 mai 2020, initialement en raison de la pandémie de COVID-19. La suspension du service a été prolongée et le point d'entrée n'est plus opérationnel depuis mai 2020.

La décision de fermer définitivement le point d'entrée repose sur une analyse des pressions opérationnelles et des services requis dans le Canada atlantique. Parmi les facteurs pris en compte, il y a le modèle d'exploitation saisonnier du point d'entrée (ouvert de la mi-avril à la mi-octobre), le faible volume de la circulation (une moyenne de huit mille voyageurs par saison) et la proximité de deux autres points d'entrée. Cette décision aligne également les opérations de l'ASFC sur celles des États-Unis, puisqu'il n'y a pas de point d'entrée adjacent de l'autre côté de la frontière.

En bref

Au Canada, l'ASFC et la GRC se partagent le mandat d'assurer la sécurité et l'intégrité des frontières. L'ASFC est responsable de l'exécution de la loi aux points d'entrée désignés, tandis que la GRC est responsable de l'application des lois canadiennes entre les postes frontaliers, y compris à Four Falls.





Il est rappelé aux voyageurs que le fait de ne pas se présenter à l'ASFC à leur arrivée au Canada constitue une infraction grave, passible d'une sanction, d'une mesure de saisie, de la perte du statut de participant au Programme des voyageurs dignes de confiance et de poursuites en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou de la Loi sur les douanes .





ou de la . Le Plan frontalier constitue l'investissement le plus important de l'histoire du Canada dans ce domaine. Des 1,3 milliard de dollars investis, plus de 355 millions aideront l'ASFC à renforcer sa première ligne et à se doter d'outils et de technologies de pointe pour lutter contre la drogue et les armes à feu. Pour de l'information sur le Plan frontalier : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.





L'ASFC reste déterminée à assurer la sécurité de la frontière et à fournir des services frontaliers efficaces à tous les points d'entrée désignés, tout en travaillant avec ses partenaires, y compris la GRC, pour mettre en œuvre le Plan frontalier du Canada.





Il est rappelé à toute personne disposant de renseignements sur des activités transfrontalières suspectes d'appeler la ligne sans frais de surveillance frontalière, au 1-888-502-9060, ou de remplir le formulaire de signalement en ligne sécurisé.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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