« Après avoir examiné plusieurs solutions EEG sur le marché, nous avons choisi de travailler avec JRTech Solutions en raison de son expérience éprouvée dans la fourniture d'étiquettes électroniques sur le marché du commerce au détail depuis plus de 10 ans. De plus, il était important pour nous d'avoir une solution EEG fiable qui durerait beaucoup plus d'années que toute autre solution EEG actuellement disponible dans l'industrie. Selon nos tests et un examen des magasins précédemment installés par JRTech Solutions, l'infrastructure de communication infrarouge de Pricer s'est avérée répondre à ces besoins », a déclaré Mark Blair, Directeur Général d'Ilagiisaq-FCNQ. « La facilité d'utilisation et la fiabilité de la technologie de Pricer sont un soulagement bienvenu pour nos magasins communautaires où la tarification échelonnée a traditionnellement été un défi à gérer. »

« Pour desservir des communautés éloignées qui sont difficiles d'accès, il était crucial pour nous de choisir un système qui puisse garantir des performances à long terme sans avoir besoin d'une maintenance locale », ajoute Melissa Natachequan, Directrice Générale de la Great Whale River Co-op. « Le système est net et le design des étiquettes numériques de prix ressort vraiment sur nos étagères. Notre personnel trouve que les EEG sont bien meilleures que les anciennes étiquettes autocollantes papier, en particulier pour identifier les articles en discontinu. Nos clients aiment également les EEG, affirmant à quel point il est formidable de pouvoir voir en temps réel les économies exactes qu'ils réalisent sur les articles. »

« Avec nos étiquettes intelligentes Pricer déjà installées dans les plus grandes chaînes à travers le Canada, travailler avec la Ilagiisaq-FCNQ nous a permis de prouver, une fois de plus, la capacité de JRTech Solutions à se développer, atteindre et fournir même les régions les plus reculées du Canada. Ce déploiement devient effectivement l'installation la plus septentrionale de toutes les solutions EEG au monde. C'est un témoignage de la fiabilité de notre technologie Pricer, confirmant qu'elle peut être installée n'importe où en toute tranquillité d'esprit. » affirme Diego Mazzone, Président et Chef de la direction de JRTech Solutions Inc. « Nous ne pourrions être plus fiers d'avoir été sélectionnés par la Ilagiisaq-FCNQ pour desservir les communautés Inuites et Cries du Nunavik avec notre technologie EEG. »

À propos d'Ilagiisaq-FCNQ

Fondées et gérées par les Nunavimmiut, les 14 coopératives du Nunavik offrent une multitude de services à la communauté : magasin général, hôtel, câblodistribution, station-service, distribution de carburant, etc.

Créée en 1967 pour fournir au mouvement coopératif du Nunavik des moyens efficaces d'assurer sa croissance, la fédération Ilagiisaq soutient ses coopératives membres par : l'achat, la formation, l'entretien mécanique, le soutien technique et de gestion. Elle est également active dans divers secteurs économiques tels que la commercialisation de l'art inuit, l'énergie et le transport.

Parmi les filiales d'Ilagiisaq, on compte Pétrole Nunavik inc., Pétrole Schefferville inc., FCNQ Construction inc., Taqramut Transport inc., Transport Katinniq inc., Transport Padlayat inc., Voyages FCNQ inc., Piqutivut Rentals inc., Énergies Tarquti inc. et sa société en commandite Pétroles Naskinnuk LP, située à Schefferville. Pour en savoir plus, visitez le site www.fcnq.ca.

À propos de JRTech Solutions inc.

JRTech Solutions inc. est une société privée dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. JRTech Solutions inc. est le principal fournisseur canadien d'Étiquettes Électroniques de Gondole (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 800 installations de magasins avec plus de 12 millions d'EEG déployées depuis 2008. Avec des installations EEG dans les secteurs de l'épicerie, la pharmacie, l'électronique, l'entreposage et bien plus encore, JRTech Solutions possède également la plus grande base d'installation d'étiquettes électroniques dans l'industrie de la quincaillerie avec plus de 300 installations de magasins complets. Pour en savoir plus, visitez le site www.jrtechsolutions.com.

À propos de Pricer

Pricer AB, est le leader mondial dans la fourniture de solutions numériques en magasin qui améliorent à la fois les performances des magasins et l'expérience d'achat dans le marché fortement croissant du commerce de détail. À travers les étiquettes électroniques, une technologie de pointe, telle que la communication optique infrarouge et l'IA, et une innovation continue, Pricer offre la base de la communication et de l'efficacité en magasin. La plateforme Pricer, leader du secteur, bénéficie d'une expertise de 30 ans d'expérience en déploiement et est rapide, robuste, interconnectable et évolutive. Pricer a été fondée en Suède en 1991 et est cotée au Nasdaq Stockholm. Pour en savoir plus, visitez le site www.pricer.com.

