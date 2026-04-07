OTTAWA, ON, le 7 avril 2026 /CNW/ - Les infrastructures publiques comme les routes, les ponts et les réseaux souterrains permettent la circulation des personnes et des marchandises, assurent le bon fonctionnement des entreprises et rendent possible la construction de nouveaux logements. Elles sont les piliers de l'économie canadienne et les fondements sur lesquels reposent la croissance, le commerce et la qualité de vie.

C'est pourquoi la Fédération canadienne des municipalités (FCM) accueille favorablement le lancement par le gouvernement fédéral du Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF), une initiative qui témoigne d'une reconnaissance croissante du caractère essentiel des infrastructures locales pour répondre concrètement aux besoins de la population canadienne.

Principal mécanisme de financement pour combler les besoins urgents en infrastructures à l'échelle du pays, le FBCF témoigne également de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements fédéral et municipaux travaillent ensemble dans le but de livrer des résultats pour la population canadienne à l'approche de la saison de construction.

« Les infrastructures municipales sont le premier endroit où les citoyens voient concrètement les progrès, a déclaré la présidente de la FCM, Rebecca Bligh. C'est l'eau potable quand on ouvre le robinet, des routes sécuritaires pour se rendre au travail, et la capacité nécessaire pour accueillir de nouveaux logements dans nos quartiers. Les municipalités collaborent étroitement avec le gouvernement fédéral pour livrer des projets d'infrastructures dès cette saison de construction et elles sont prêtes à accélérer leur déploiement en partenariat avec le gouvernement fédéral. »

Les municipalités entretiennent la majorité des infrastructures que la population utilise au quotidien, notamment les routes, les ponts, les aqueducs et les installations de traitement des eaux usées. Ces infrastructures sont essentielles au fonctionnement des entreprises, à la construction de logements, à la santé et à la sécurité des communautés.

Le volet de prestation directe du FBCF permettra à des projets prêts à démarrer d'avancer rapidement cette saison de construction. Toutefois, des investissements supplémentaires seront nécessaires à long terme pour combler le déficit en infrastructures.

La FCM se réjouit de la clarté apportée au processus d'appel de demandes dans le cadre du volet de prestation directe, une demande formulée à maintes reprises par le monde municipal, et appuie l'approche simplifiée qui permet aux collectivités de faire passer les projets de l'approbation à la construction le plus rapidement possible.

La FCM continue de réclamer un financement dédié aux infrastructures des municipalités rurales et nordiques dans la prochaine Mise à jour économique du printemps, reconnaissant le rôle essentiel que jouent ces collectivités dans le soutien de l'économie canadienne en cette période déterminante.

Renforcer le volet communautaire, assise des infrastructures municipales

Bien que l'annonce d'aujourd'hui porte principalement sur le volet de prestation directe, le volet communautaire du FBCF, anciennement appelé le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, demeure l'assise permettant de transformer rapidement et concrètement les engagements fédéraux en projets de construction immédiate d'infrastructures communautaires. Ce mécanisme éprouvé est le plus efficace pour acheminer les investissements fédéraux en infrastructure vers les municipalités. Il repose sur un bilan reconnu en matière de transferts des ressources aux gouvernements municipaux et offre du soutien à des projets concrets, utiles et visibles pour les collectivités.

La FCM continue de demander que le volet communautaire soit bonifié et indexé au PIB afin d'offrir une prévisibilité à long terme. Cela permettrait aux municipalités de mieux planifier, de lancer des appels d'offres plus rapidement et d'accélérer la construction.

« Les collectivités ont besoin d'un cadre fiable et prévisible pour livrer les projets sans délais et les maintenir sur les rails », a ajouté Mme Bligh. « En renforçant le volet communautaire et en garantissant un accès significatif au financement pour les collectivités rurales et nordiques, nous pourrons construire au rythme et à l'échelle attendus par la population canadienne. Nous avons hâte de collaborer avec le gouvernement fédéral à l'élaboration d'une vision à long terme pour les infrastructures, alors que nous nous tournons vers la Mise à jour économique du printemps et le Budget 2026. »

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte plus de 2 000 membres représentant au-delà de 90 % de la population canadienne.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

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