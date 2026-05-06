La FCM propose des solutions pour renforcer la résilience et la souveraineté du pays dans le Nord et l'Arctique grâce à des logements abordables et convenables et des services plus accessibles.

OTTAWA, ON, le 6 mai 2026 /CNW/ - La souveraineté du Canada dans le Nord et l'Arctique repose avant tout sur la capacité des collectivités à répondre à leurs besoins essentiels, notamment l'accès à des logements sûrs et abordables et à des services qui soutiennent la santé de la population.

Alors que le gouvernement fédéral prévoit investir des milliards de dollars dans de nouvelles mesures liées à la défense et à la sécurité dans le Nord, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) fait valoir que ces investissements doivent se traduire par la création d'infrastructures locales durables et à usages multiples, incluant des logements, des systèmes d'aqueduc et des installations communautaires.

C'est le message central du nouveau rapport de la FCM, L'avenir du Nord et de l'Arctique du Canada, qui présente des solutions concrètes et appelle à l'établissement d'un partenariat à long terme entre les gouvernements de proximité et l'ordre fédéral pour combler d'urgence les importantes lacunes en matière de bien-être dans le Nord et l'Arctique.

« Dans les régions nordiques et éloignées, les gouvernements locaux sont en première ligne. Chaque jour, ils s'efforcent à rendre notre pays plus fort », explique Solomon Awa, maire d'Iqaluit et président du forum des collectivités nordiques et éloignées de la FCM. « La souveraineté et la sécurité du Canada reposent sur des communautés bien outillées sur les plans du logement, des infrastructures et de l'énergie, ainsi que de la capacité des gouvernements de proximité à livrer des résultats. Ce rapport montre que le progrès dans le Nord n'est possible que si les collectivités sont reconnues en tant que véritables partenaires. »

Dans les territoires, la construction d'habitations peut coûter près de quatre fois plus cher qu'ailleurs au pays. En raison des pressions dans le secteur du logement et des lacunes en matière de services, beaucoup trop de gens se retrouvent dans des situations précaires. À Yellowknife, par exemple, le taux d'itinérance s'élève à 1,5 %, soit le double de celui de Vancouver et six fois celui de Toronto. Les données démontrent clairement que la vitalité du Nord dépend d'un soutien fédéral prévisible, accessible et à long terme.

Compte tenu des récents investissements fédéraux dans la région, le rapport réclame des mesures supplémentaires dans quatre domaines clés :

Souveraineté et sécurité : Reconnaître le rôle essentiel des collectivités et des gouvernements autochtones comme partenaires dans la défense du Canada et la sécurité de l'Arctique. Cela comprend le renforcement des capacités locales dans le passage du Nord-Ouest et une diversification de l'usage des investissements en défense pour en exploiter le plein potentiel.

Logement : Accélérer la construction de logements du marché et hors marché, financer la réparation du parc immobilier vieillissant, bâtir des logements pour le personnel responsable des services municipaux essentiels et assurer la pérennité du programme Vers un chez-soi, un programme communautaire de lutte contre l'itinérance, en y accordant plus de fonds et en l'indexant. Le rapport recommande également d'adopter des mesures pour améliorer la connectivité numérique, notamment en fixant une cible d'abordabilité des services à large bande et cellulaires afin que les coûts ne dépassent pas 4 à 6 % du revenu des ménages.

Infrastructures et transports : Combler les lacunes en infrastructures en allouant des fonds pour les routes, les ports, les aéroports, les systèmes d'eau potable et d'eaux usées et les installations communautaires. Il est également essentiel de réduire les obstacles administratifs pour les collectivités ayant des effectifs restreints.

Changements climatiques et environnement : Mettre en place un financement à long terme pour réagir aux urgences climatiques et protéger le mode de vie, notamment en réduisant l'utilisation du diesel et en renforçant les capacités d'intervention en cas d'urgence, par exemple avec la création d'une nouvelle station de recherche et de sauvetage dans la région.

« En bâtissant des communautés saines et fortes dans le Nord et l'Arctique, on renforce le Canada tout entier, a déclaré Rebecca Bligh, présidente de la FCM. Dans un contexte mondial incertain, un partenariat étroit avec les gouvernements de proximité du Nord permettra de soutenir les collectivités de la région et d'accroître la souveraineté et la résilience de l'économie. »

En collaborant avec les communautés nordiques et arctiques, le gouvernement fédéral peut à la fois répondre aux priorités nationales et favoriser l'établissement de communautés plus sûres et plus saines, tout en renforçant la défense du Canada dans le Nord et l'Arctique.

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte plus de 2 000 membres représentant au-delà de 90 % de la population canadienne.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

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